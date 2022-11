Bus-ø er forsinket, og der arbejdes stadig på Banegårdspladsen - nu er der sat en ny slutdato

BRØNDERSLEV:Der bygges fortsat på Banegårdspladsen i Brønderslev, som igennem et godt stykke tid efterhånden har været spærret af, og hvor mange p-pladser er sløjfet. Her skal der blive en ny busperron, men det trækker ud.

- Det siddemøbel, man skal bruge dernede på pladsen, er blevet forsinket, fortæller formand for børne- og skoleudvalget, Peter Stecher (K).

Samtidig er man også i gang med at lægge de sidste fliser.

Der arbejdes stadig på Banegårdspladsen. Foto: Martin Damgård

- De knokler på for at blive færdige, og der arbejdes benhårdt, men blandt andet på grund af det siddemøbel er det blevet skubbet, fortæller Peter Stecher.

Banegårdspladsen bliver ikke klar til 30. november som planlagt. Foto: Martin Damgård

I første omgang fremgik det af skiltene, at pladsen ville være spærret til udgangen af oktober. Siden kom der en slutdato, der hed 30. november.

- Men det når vi ikke, vi har fået en status nu på, at der bliver aflevering 14. december, fortæller Peter Stecher.

Med den ny bus-ø bliver forholdene for buspassagererne forbedret blandt andet med elektroniske infotavler. Foto: Martin Damgård

Den ny bus-ø bliver en perron, hvor buspassagerer kan stå i læ og holde sig orienteret om afgange via elektronisk visning af køreplaner. Passagerne kan sidde i bus-øen, og rundt om øen holder busserne så.

Buspassagererne får bedre forhold, når Banegårdspladsen og den ny busperron står klar. Foto: Martin Damgård

- Vi glæder os til at kunne åbne for det og skabe en forhåbentlig god oplevelse for dem, der bruger busserne i vores kommune, siger Peter Stecher.

Det er planen, at der skal findes en dato, hvor Brønderslev Kommune og NT sammen laver en markering af, at den ny centrale plads i byen tages i brug.