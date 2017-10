Bussens fremtidige stoppested diskuteres

DRONNINGLUND: Spørgsmålet omkring et super-busstoppested i Slotsgade i Dronninglund er absolut ikke besluttet. Det fastslår formand for Brønderslev Kommunes teknik- og miljøudvalg, Karsten Frederiksen (K), på baggrund af den debat, der har været.

- Der har på embedsmandsplan været drøftelser mellem NT og Brønderslev Kommune om mulighederne for at etablere et nyt stoppested i Slotsgade, idet NT ikke fremover ønsker at sælge billetter fra busterminalen. Endvidere imødeser NT en mulig besparelse i køretidsplanerne. Dette forslag er blevet drøftet på de seneste to møder i Midtbyrådet.

Etablering af et eventuelt stoppested i Slotsgade underbygger nogle af de forslag, der er drøftet i Midtbyrådet om at samle mest mulig aktivitet i Slotsgade, men der er bestemt ikke truffet beslutninger - for man er jo kun rådgivende.

Karsten Frederiksen tilføjer, at trafikafvikling, toiletfaciliteter, evt. chaufførskift osv. er for øvrigt slet ikke fuldt afklaret i forbindelse med sagsfremstillingen.

Forvaltningen skriver i indstillingen: "Hvis der er et ønske om at etablere et nyt stoppested inden for en kortere årrække anbefaler fagforvaltningen, at dette indarbejdes i planerne for Slotsgade i "Genform Dronninglund", idet Stoppestedet med den foreslåede placering, her kan integreres i fortællingen om Dronninglund som stationsby, da jernbanen oprindeligt har krydset Slotsgade her".

Endvidere fremgår der i indstillingen, at: "Såfremt udvalget ønsker, at der arbejdes videre med projektet anbefaler fagforvaltningen, at der udarbejdes og fremsendes en ansøgning til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens pulje til investering i kollektiv bustrafik. I puljen er der mulighed for op til 50 pct. finansiering af projektet".

- Sagen drejer sig således alene om at sikre, at der blev søgt penge hjem til en evt. flytning - hvis en flytning på et senere tidspunkt blev valgt, og sidste frist for ansøgning var den 2. oktober 2017 - altså samme dag, som sagen var sat på teknik- og miljøudvalgets dagsorden.

Der var således ingen mulighed for yderligere vurderinger og drøftelser, men alene en mulighed for at søge penge hjem.

Midtbyrådet havde forinden generelt udtalt sig positivt om placeringen af et nyt stoppested ved Meny,

Handelstandsforeningen havde i enighed indstillet projektet til gennemførelse, og Borgerforeningen har efterfølgende tilkendegivet det samme med den tilføjelse, at der skal indtænkes toiletfaciliteter samt varme i ventelokalet.

- Men det var altså alene et spørgsmål om at sikre, at ansøgningen om midler blev fremsendt inden for ansøgningsfristen, bemærker Karsten Frederiksen.

- Langt senere - og efter drøftelser med borgerne og i midtbyrådet - skal det besluttes, hvilke indstillinger midtbyrådet foreslår fremsendt til politikerne - herunder også for busstoppestedet. Først herefter skal politikerne vurdere indstillingen inkl. økonomi i hele Midtbyprojektet forinden igangsætning af renoveringen af Slotsgade bliver sat i gang, siger han.

Et af de forslag der også drøftes i øjeblikket, er området ved biblioteket, hvor der tænkes store og spændende forandringer - også disse ideer er snart klar til at blive drøftet i forbindelse med et kommende borgermøde.

Under Open by Night er der mulighed for at se de skitser midtbyrådet arbejder med, og der er også her mulighed for at komme med gode ideer til den fremtidige udvikling af Dronninglund midtby.

- Det praktiske arbejde forventes iværksat umiddelbart efter at skulpturfestivalen er afsluttet først på efteråret 2018, og her drejer det sig om arbejdet med de forskellige pladser.

Af hensyn til forretningerne og beboerne i Slotsgade, skal der herefter laves en stram tidsplan for flise- og asfaltarbejdet, der bør gennemføres i foråret 2019.

- Denne renovering skal være kort og effektiv, og den bør ikke forstyrres af tvivl og svævende tanker, der i værste fald kan være medvirkende til lukning af forretninger. Vi er stadig i en ide og overvejelsesfase, og resultatet forventer jeg samlet set vil resultere i en to cifret million-investering i Dronninglund midtby.