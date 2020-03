Butikker hiver efter vejret: - Du må jo fyre mig i en periode, hvis det bliver nødvendigt

BRØNDERSLEV:Corona-smittede kan få problemer med vejrtrækningen, men små lokaler butikker hiver også efter vejret i denne tid: Mange af de normale kunder holder sig væk - det kan man blandt andet mærke hos Bog & Ide i Algade i Brønderslev.

- I forhold til samme periode sidste år, så har vores omsætning de seneste tre uger ligget mindst 20 procent under niveau. Det gjorde måske ikke så meget, hvis vi var en virksomhed med et kæmpe overskud, men vi er jo bare en lille butik med mig, min fuldtidskollega Lene og så nogle unge piger. Det gør virkelig ondt, siger Anette Sloth Andersen, der har haft butikken i knap fem år.

Anette og Lene afspadserer på skift i øjeblikket, og det kan blive nødvendigt at tage hul på ferie-kontoen før tid også.

Men de to har selvfølgelig snakket om, at det kan få alvorligere konsekvenser.

- Lene er en sindssyg god kollega, og hun har sagt: Du må jo fyre mig i en periode, hvis det bliver nødvendigt, fortæller Anette Sloth Andersen.

Hjælpende hånd fra kæde

Hun klandrer ikke sine kunder for at være påpasselige med at bevæge sig ud i det offentlige rum - men samtidig slår hun fast, at man i butikken afspritter ofte og er obs på, at der skal holdes afstand.

Kunderne henter blandt andet pakker fra GLS i butikken, hvor Anette Sloth Andersen også har en fuldtidsansat og nogle unger piger ansat. Foto: Martin Damgård

Butikken i Algade har mange forskellige ting på hylderne - og den helt store nedlukning af landet de næste par uger, kan måske paradoksalt nok vise sig at blive et lille plaster på såret.

- Folk er sendt hjem og skal have noget at bruge tiden på. Så torsdag solgte vi bøger, puslespil og opgavebøger i en sådan grad, at vi for første gang ramte vores normale omsætning, lyder det fra den lokale butiksindehaver.

I de svære tider glæder hun sig i øvrigt over, at hendes kæde har udskudt betalinger i hele marts, hvilket hjælper på likviditeten.

Aflyser ferie med kæresten

Privat har Anette Sloth Andersen også fået en lille lussing af corona-udbruddet.

- Jeg og min kæreste skulle være fløjet til Dubai i næste uge. Men af hensyn til min butik, så tør jeg ikke tage afsted. For ville jeg kunne komme hjem igen - og hvad nu, hvis jeg skulle i karantæne? Det turde jeg bare ikke, så det har vi aflyst, siger hun.