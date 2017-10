Cæcilie Norby i pavillonen

BRØNDERSLEV: - Det bliver en aften med det ypperste inden for vokal jazz. Det siger formand for Jazz9700, Niels Persson.

Onsdag klokken 18.30 giver Cæcilie Norby Trio koncert i Den Runde Pavillon.

- Når Cæcilie Norby indtager Den Runde Pavillon med sin funklende, alsidige og smukke stemme, formår hun som ingen anden at inddrage publikum på en rejse, hvor det musikalske univers åbenbarer sig, påpeger Niels Persson.

- Hun har igennem sin karriere været skelsættende og banebrydende med hensyn til at kunne navigere på tværs af musikalske genrer - fra pop, rock, klassisk til Jazz, og forene dem i et helstøbt troværdigt udtryk.

- Hun anses som værende én af Europas vigtigste vokalister på den rytmiske scene, og har sunget med mange af de største stjerner verden over. Med rette er hun i udlandet blevet tildelt kendenavnet "The Danish Vocal Queen".

Hendes seneste cd-udspil er den prisnominerede duoudgivelse "Just the two of us" (Act records), som hun og hendes mand, Lars Danielsson, har turneret med "worldwide" siden udgivelsen.

- Publikum kan glæde sig til en koncertoplevelse i særklasse, hvor trioen inddrager publikum i deres musikalske univers på en legende, humoristisk, vild og melankolsk måde.

Repertoiret vil byde på diverse perler fra Cæcilie Norbys musikalske skatkammer.

Trioen består foruden af Cæcilie Norby, vokal, at Lars Danielsson, kontrabas og cello samt Søren Bebe, piano.

Der serveres en buffet inden koncerten.