Center for hjerneskadede reddet i Brønderslev

BRØNDERSLEV:Neurorehabiliteringen - behandlingen af hjerneskadede nordjyder - forbliver i Brønderslev.

Regionsrådsformanden og gruppeformændene fra Socialdemokratiet, Venstre, Det Konservative Folkeparti og Dansk Folkeparti anbefaler en løsning, der går ud på, at neurorehabiliteringen fortsat skal varetages i Brønderslev, Frederikshavn og Thisted.

Desuden har politikerne aftalt en analyse af sengefordelingen mellem de tre steder med henblik på mulige mindre justeringer.

Det skriver Region Nordjylland i en pressemeddelelse.

Træning og terapi udvides

"For at sikre nordjyderne den bedste neurorehabilitering i forbindelse med en hjerneskade, ønsker regionsrådsformanden og gruppeformændene, at der foretages en udvidelse af kapaciteten på træningsområdet. Det er kendt viden, at så meget terapi som muligt de første seks måneder efter hjerneskaden har væsentlig betydning for patientens resultat af behandlingen - herunder generhvervelse af funktionsevne", skriver politikerne i pressemeddelelsen.

Politikerne ønsker at bruge 2 mio. kr. for at give flere borgere mulighed for at få til rehabiliterende træning.

Med beslutningen om, at neurorehabiliteringen skal forblive i Brønderslev, skal der gennemføres en renovering af centret.

Bred enighed

Udvidelse af træningskapaciteten samt undersøgelse af mulighederne for øget adgang til neurologisk stuegang og CT-skanning i Brønderslev, bakkes op af gruppeformændene fra De Radikale Venstre, SF, Enhedslisten og Thomas Hav (udenfor parti), hvis neurorehabiliteringen i Brønderslev bevares.

Den endelige beslutning forventes at blive taget på regionsrådsmødet 24. november.