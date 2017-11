Centerleder med erfaring

BRØNDERSLEV: Laila Mølholt hedder den ny centerleder i Brønderslev Hallerne. Hun tiltræder 1. januar i det nye job.

- Jeg glæder mig meget til jobbet. Det er en stor udfordring, som jeg gerne vil tage op, siger hun.

50-årige Laila Mølholt har en alsidig erhvervsmæssig baggrund.

Hun kommer fra en stilling som lejrchef/driftsleder på Løkken Klit Camping, hvor hun har været i seks år, og før den tid var hun 12 år salgs- og markedsføringsansvarlig i Fårup Sommerland.

Laila Mølholt, der er fra Brønderslev har en bankuddannelse. Kun i en halv snes år var hun væk fra Brønderslev. I Unibank i Roskilde var fuldmægtig og stedfortræder for privatkundechefen. I 1995 vendte familien så hjem til Nordjylland.

Det er en meget omfattende forretning, Laila Mølholt kommer til.

I denne måned indvies det nye hostel med 62 sengepladser, og dermed får hallen 111 sengepladser.

Og det er et moderne idrætscenter med tre haller og svømmehallen på Frilandsvej.

Laila Mølholt skal blandt andet stå i spidsen for at skaffe flere overnattende til Brønderslev Hostel.

- Jeg kender via mit nuværende og tidligere job mange af de kommende samarbejdspartnere, fortæller hun.

I forvejen har Brønderslev Hallerne mange træningslejre, og her skal de besøgende tælles i tusinder. Det er både idrætshal og svømmehal med 50 meter bassin, der trækker.

Noget af det, der satses på, er at blive tilknyttet en bookingportal, så de, der vil overnatte, kan booke sig ind på nettet.

Laila Mølholt har selv været ret aktiv inden for idrætten. Som ung spillede hun både fodbold og håndbold, og hun har været håndboldtræner. Senere er det golfen, der vakte hendes interesse.

Laila Mølholt bor i Serritslev med sin mand, Michael Mølholt, der er værkfører hos Mercedes i Hjørring. De har døtrene Camilla og Christina på henholdsvis 21 og 24 år.

Formand for Brønderslev Hallerne, læge Henrik Jensen, fortæller, at det er de brede erhvervsmæssige kvalifikationer, der var afgørende for valget af Laila Mølholt. Det er en enig bestyrelse, der står bag ansættelsen.

- Vi har gennem årene med Christian Brønden som en dygtig centerleder fået bygget, renoveret og vedligeholdt vores forskellige faciliteter under Brønderslev Hallerne. Blandt det nuværende personale skønner vi, at der er ansatte, der hen af vejen vil kunne overtage de fleste af Christian Brøndens praktiske arbejdsopgaver, så Laila Mølholt kan koncentrere sig mere om salg og marketing, fortæller Henrik Jensen.

- Vi har aftalt med Christian Brønden, at han i en periode arbejder for os på konsulentbasis. Det omfatter også energistyringen i svømmehallen, hvor vi hurtigt kan miste mange tusinde kroner.

- Vi ser frem til, at vores nye centerleder med sin baggrund kan markedsføre vore faciliteter og aktivitetsmuligheder og samtidigt gøre personalet klar til de nye udfordringer, der naturligt kommer gennem det nye overnatningssted, Brønderslev Hostel, der gerne skulle blive et stort aktiv for os og Brønderslev Kommune.

- I bestyrelsen for Brønderslev Hallerne ser vi frem til et spændende samarbejde med Laila Mølholt, der i januar vil have Christian Brønden ved sin side med hensyn til en glidende overgang i forbindelse med lederskiftet.

Christian Brønden stopper med udgangen af januar efter 22 år i hallerne, heraf 17 år som halinspektør.

Lederskiftet markeres med reception 26. januar.

25. november fejrer hallen i øvrigt 50 års jubilæum.