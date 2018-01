Centralbanken fastholder rekordlav rente

FRANKFURT: Den Europæiske Centralbank (ECB) har torsdag eftermiddag besluttet at fastholde sine rentesatser. Det skriver Ritzau Finans.

Indlånsrenten er dermed fortsat på minus 0,4 procent.

ECB ændrer heller ikke på sin månedlige milliardindsprøjtning til den europæiske økonomi.

Opkøbsprogrammet er på 30 milliarder euro om måneden til og med udgangen af september.

Fra april til december 2017 lød opkøbsprogrammet på 60 milliarder euro om måneden, men efter nytår er det halveret i størrelse.

Det var ifølge Bloomberg News helt på linje med økonomernes forventninger, at ECB ikke lavede justeringer.

Heller ikke cheføkonom i Danske Bank Las Olsen havde ventet ændringer.

- Man kunne ellers godt mene, at det var på tide at få sat renten op. Europa er snart fem år inde i et opsving, der endda ser ud til at accelerere for tiden.

- Flere og flere steder er der bekymring for overophedning, både af arbejdsmarkedet, boligmarkedet og på de finansielle markeder. Men ECB’s målsætning er inflationen, og den er stadig lav, skriver han i en kommentar.

Las Olsen ser på den baggrund ingen udsigt til rentestigning før foråret 2019.

- Men inden da kommer vi til at se en aftrapning af opkøbsprogrammet, der for tiden sender 30 milliarder euro om måneden ud i obligationsmarkedet, siger han.

/ritzau/