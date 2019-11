Computerspil og gudstjeneste i Brønderslev Kirke

BRØNDERSLEV:Næsten 40 unge drenge og piger havde i lørdags pakket deres egne computere og parkeret deres søvn derhjemme for at mødes med jævnaldrende og spille Counterstrike, Minecraft og Fortnite. Det er der måske ikke noget usædvanligt i, men denne gang foregik det i Sognegården ved Brønderslev Kirke.

Det var kirkepilot Thea Brogaard, der stod bag arrangementet, og hun var glad for fremmødet:

- Vi havde regnet med måske omkring 20 deltagere, men så kom der det dobbelte, så det var en stor succes, siger hun.

LAN-partyet var målrettet de unge fra 7. til 9. klasse. Det startede lørdag kl. 17 med opstilling og tilkobling af de medbragte computere, og så var der ellers fuld gang i spillene frem til midnat, hvor der blev holdt andagt i kirken. De fleste af deltagerne holdt sig vågne indtil søndag formiddag, hvor arrangementet sluttede med en gudstjeneste.

- Det er vigtigt for os, at alle deltagere mærker, at der er plads til alle og at man faktisk sagtens kan være social samtidig med, at man går højt op i at spille, forklarer Thea Brogaard.