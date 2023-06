Containerbrand bredte sig til butik - kan være påsat

BRØNDERSLEV:Vidner hørte mystiske brag, inden der opstod brand i en tøjcontainer i Brønderslev natten til onsdag.

Nordjyllands Beredskab blev alarmeret om branden ved 02-tiden om natten, og ilden fra containeren havde bredt sig til en butiksbygning på Østergade i Brønderslev. Bygningskomplekset rummer bl.a. en genbrugsforretning og en forhandler af hvidevarer.

Ilden havde fået fat i bygningens tag, men det lykkedes brandfolkene at forhindre, at hele bygningen gik op i flammer.

Onsdag morgen er genbrugschef ved Frelsens Hær i Danmark, Gert Pedersen, ved at få et overblik over situationen.

- Tøjet har fået så meget røg, at det nok er usælgeligt. Det er en mindre katastrofe, siger han.

Foreløbig må butikken også holde lukket efter branden.

- Det store spørgsmål er også, hvornår vi kan genåbne. Vi mister rigtig mange penge, hvis vi har lukket eksempelvis en måned, hvilket ikke er usandsynligt.

Det vil betyde en stor del for indtjeningen i butikken. Penge, der går til godgørende formål og husleje.

- Der kan være forskel fra måned til måned, men vi tjener nok 50.000 til 100.000 kroner om måneden i butikken i Brønderslev, siger Gert Pedersen.

Politiets teknikere skal nu forsøge at finde ud af, hvordan branden opstod. Politiet har mistanke om, at der kan være smidt fyrværkeri i tøjcontaineren, og at det har startet branden, oplyser vagtchef Jesper Sørensen fra Nordjyllands Politi.