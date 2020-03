Corona har ramt plejehjem

BRØNDERSLEV:Lørdag aften blev en beboer på plejecenter Valdemarsgade i Brønderslev testet positiv for corona. Den smittede er indlagt på sygehus.

Plejecenteret gik straks i gang med at inddæmme smitten.

Da Plejecenteret er et demensplejecenter, er det vanskeligt at forklare beboerne, at de skal holde afstand til hinanden, sådan som sundhedsstyrelsens vejledninger beskriver. Beboerne har også svært ved at overholde hygiejnekravene, hvorfor man i stedet har afvaskning med klorvand to gange i døgnet i hele huset.

Alle medarbejdere er blevet kontaktet og indskærpet at de skal blive hjemme ved mindste symptom på corona og være særlig opmærksom på om de får feber. De medarbejdere, som er i risikogruppe og har været meget i kontakt med borgeren, er blevet bedt om at kontakte egen læge med henblik på test, samt blive hjemme til de kender svaret.

Ledelsen har bedt medarbejderne være særlige opmærksomme på ændringer i beboernes tilstand og ved mindste mistanke om Covid19 skal de straks følge sundhedsstyrelsens vejledning for personale på plejecenter.

Alle pårørende til beboerne er blevet kontaktet.

