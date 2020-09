Corona på plejecenter og sundhedscenter

Plejecenteret Hellevadlund i Klokkerholm er midlertidigt lukket for besøgende.

Det er sket efter, at man i weekenden har oplevet et Covid 19-tilfælde.

- En medarbejder er blevet testet positiv, efter at hendes mand har haft en positiv test. Hele forløbet, og de tiltag, der er gjort, er sket i samarbejde med Styrelsen for patientsikkerhed.

Plejecenteret er lukket indtil videre og alle pårørende er kontaktet. Medarbejdere og beboere bliver testet, og der arbejdes med værnemidler. Det oplyser Brønderslev Kommune.

Eftersom der er tale om personer med nær kontakt, så skal de testes tre gange - på dag 0, 4 og 6 før man er helt sikker på, at man vil åbne igen.

Det oplyser Henrik Aarup- Kristensen, som er direktør for Sundhed og Velfærd, og tilføjer:

- Så vi har nok et klart svar midt i næste uge, forventer jeg.

Corna på Sundhedscentret

På Sundhedscentret i Brønderslev er der blevet lukket et hold ned grundet virusset.

Her blev man kontaktet af en borger, som går til genoptræning i Sundhedscenteret. Hun orienterede om, at hun har fået en positiv Covid-19 test.

- Vi har også her haft kontakt til Styrelsen for patientsikkerhed. Der er identificeret en nær kontakt. Så for en sikkerhedsskyld, betragter vi begge fysioterapeuter som nære kontakter, og de er i begge blevet testet. Deltagerne fra det pågældende hold er alle blevet kontaktet, og de opfordres til at lade sig teste, selv om de ikke betragtes som nære kontakter, lyder det.

Også her skal der testet tre gange, inden man vil åbne de ramte hold op igen.

Det er kun de hold, som de pågældende fysioterapeuter har, som er sat i bero. De andre hold kører uændret videre, oplyser Henrik Aarup- Kristensen.