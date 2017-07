Country og folk i parken

BRØNDERSLEV: Borger9700, Kulturgruppen, Parkfestivalen og Kulturskolen er godt i gang med sommeraktiviteter i Hedelund Rhododendronpark og juni er nu også gået med blandt andet besøg fra USA af Berea College Bluegrass Band.

- Det var en dejlig oplevelse, vi kan leve længe på, siger Else Simonsen fra Borger9700.

- Juli indleder vi onsdag klokken 19 med, at Frk. Christensen og Hr. Fuglsang synger og spiller country og folk-musik og sange.

- Det altid veloplagte sangerpar kender vi fra flere gange, hvor de har besøgt rododendronparken, så vi ved, at vi kommer til at høre dejlig sang og musik, siger Else Simonsen. Det er bestemt et besøg værd og vi håber, at rigtig mange vil komme og opleve Frk. Christensen og Hr. Fuglsang.

- Onsdag 19. juli kl. 19 får vi besøg af Ib og Carsten og denne gang bliver det med "syng-sammen"-sange.

- Så det er helt sikkert værd at komme forbi rododendronparken disse to aftener, lyder det fra Else Simonsen.