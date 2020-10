Covid-19: Åben munden på fredag i Brønderslev

BRØNDERSLEV:På mange parametre har Brønderslev Kommune ikke noget imod, at ligge i toppen, når man skal rangordnes med de andre kommuner i landet.

Men der er narturligvis ingen begejstring at spore over, at man mange dage har ligget i top tre, når det gælder antallet af smittede borgere med Covid-19 i kommunen.

Der er dog mulighed for at blive testet i forsøget på at få vished og skabe overblik over situationen. I lang tid har regionen sørget for, at man på fredage i lige uger kan blive testet i Brønderslev-Hallerne, Knudsgade - således også fredag i efterårsferien.

Samtidig oplyser regionen op sin hjemmeside, at man ligeledes åbner op for ekstra test fredage i uge 43 og 45 (23. oktober og 6. november).

Der er tale om test uden tidsbestilling, men det påpeges, at man skal huske mundbind, sundhedskort - og holde afstand, når man står i kø.

Der er åbent for test fra kl. 10-17 de pågældende fredage.