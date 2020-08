Covid-19: Forælder til børnehavebarn på Kornumgård smittet

BRØNDERSLEV:En forælder til et barn, der går i børnehave på Kornumgård i Brønderslev, er testet positiv for Covid-19.

Det oplyser Brønderslev Kommune i en pressemeddelelse - godt middag torsdag blev der sendt brev ud til forældrene i børnehaven, hvor det hedder:

”Der er dd. konstateret ét tilfælde af Covid-19 hos én forælder i Kornumgård. Pågældende forælders barn har ligeledes udviklet symptomer, men det har endnu ikke været muligt at teste barnet. Barnet og forældre har ikke været i Kornumgård siden torsdag d. 6. august 2020. Hvis der er udvikling i sagen, bliver I informeret omgående. Det betyder, at du og din familie skal være særligt opmærksomme på symptomer i den kommende tid. Får I symptomer på sygdom, skal I blive hjemme indtil 48 timer efter symptomerne er ophørt. Vi opfordrer jer til at blive testet og når I får svaret, vil vi gerne informeres - både ved negativ og positiv test. Informationen skal gå til dagtilbuddet. I skal fortsat have et højt fokus på hygiejne og afstand, samt hjælpe jeres børn med samme. Det pædagogiske personale følger fortsat gældende retningslinjer fra sundhedsstyrelsen pr. 1. august 2020. Det er fra Brønderslev Kommunes side vurderet, at der på nuværende tidspunkt ikke foretages yderligere tiltag. Dette med baggrund i at det på nuværende tidspunkt drejer sig om ét enkelt tilfælde og at hverken barn eller forælder har været i dagtilbuddet i en uge”.

Kommunen har også været i kontakt med Styrelsen for Patientsikkerhed, der vurderer, at kommunens håndtering af situationen er korrekt.