Cykelstier får en gang asfalt

BRØNDERSLEV/DRONNINGLUND: Flere af de dårlige cykeltier i Brønderslev Kommune får nu en tiltrængt gang asfalt. Af de 3 millioner kroner, der er afsat ekstra i 2018 til asfalt, går en pæn sum til cykelstierne.

- Desværre er det ret begrænset, hvor mange projekter, der kan gennemføres, da det er ret dyrt, siger formand for teknik- og miljøudvalget, Karsten Frederiksen (K). Men i udvalget forsøger vi at få pengene til at strække mest muligt.

Der bruges 220.000 kroner til en strækning på Aalborgvej i Flauenskjold. Dertil kommer, at der skal bruges 60.000 kr. på at etablere cykelsti mellem Asaa by og Asaa Havn.

Endelig afsættes 480.000 kr. til at asfaltere den vestlige cykelsti fra Serritslev til LandboNord.

Et projekt for asfaltering af Ingeborg Skeels Vej i Flauenskjold udskydes til 2018.