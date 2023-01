Da det var værst, måtte Helle fyre sin mand - nu er der igen kunder i butikken

Lyset var slukket i Helle Tofts øjne, da Nordjyske mødte hende midt under coronakrisen, hvor både hendes økonomi og psyke havde det skidt. Dengang var hun medlem af en række Facebook-grupper, hvor man mest hyggede sig med konspirationsteorier og var sure på alt og alle. I dag har hun droppet de sure mennesker og har fundet nye og mere positive netværk, som både har givet hende et bedre humør og har givet hendes systue helt nye opgaver. Foto: Torben Hansen