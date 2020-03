Dagtilbud og cafe udsat for indbrud

BRØNDERSLEV:Det Blå Hus og Cafe Koks i Brønderslev er begge blevet udsat for indbrud de seneste dage.

Først gik det udover dagtilbuddet Det Blå Hus på Fasanvej, hvor ukendte gerningsmænd mellem mandag aften klokken 18 og klokken 04 natten til tirsdag, brød ind og stjal et pengeskab indeholdende et mindre kontantbeløb.

Det fortæller politikommissær Peter Skovbak, Nordjyllands Polit i Frederikshavn.

Tirsdag aften klokken 20.25 gik alarmen så i Cafe Koks i Algade. Her smadrede ukendte gerningsmænd et vindue, og inden for rodede de kontoret igennem og stjal en kasse med kontanter i.