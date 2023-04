Danmarksturné med børneopera og Youtube-stjerner kommer til Brønderslev

Brønderslev er med som en af fem byer i landet, når fællessangsbegivenheden Syng Højt! tager på turné. Årets tema er opera, og den helt nye børneopera, "Troldeprinsessen", tager turen forbi Brønderslevs Buus-scene i Rhododendronparken 22. august, hvor børn fra kommunens institutioner og indskolinger indtager scenen.

Det oplyser Syng Højt! i en pressemeddelelse.

- Mere end 500 børn fra Brønderslev og omegn har allerede sikret sig plads, og der er stadig plads til flere, skriver de.

Det er nyt, at initiativet kommer til Nordjylland.

- Efter en årrække med tilbagevendende Syng Højt!-succeser i København kan Syng Højt! nu præsentere en omfattende danmarksturné med Brønderslev på programmet. I hver by bliver der en sangpædagogisk proces, som afsluttes med et stort, udendørs fællessang-event. Gennem årene har Syng Højt! præsenteret en bred vifte af musikgenrer for børnene på scenen og blandt publikum - og i år er genren opera, oplyser Syng Højt!.

Over 500 børn er allerede tilmeldt børneopera i Brønderslev, og der er plads til flere. Foto: Ulrik Hasemann

Sammen med de mange tilmeldte børnesangere blandt publikum optræder også den danske stjernesopran Dénise Beck, den svenske baryton Fredrik Zetterström og de populære Youtube-stjerner Popsi & Krelle.

- Alt sammen akkompagneret af et veloplagt ensemble på 11 mand fra Danmarks Underholdningsorkester. Repertoiret er sammensat af værker fra operaens 600 år lange historie og kendte børnesange, og teksterne er omskrevet til børnenes univers, oplyser Syng Højt!.

Alle institutioner og indskolinger i Brønderslev og kommuner i omegnen er velkomne. Tilmelding er gratis og foretages på www.synghøjt.dk. Der er stadigvæk ledige pladser.

Syng Højt! er Danmarks største fællessangsbegivenhed for de mindste borgere og har allerede mere end 4.000 børn tilmeldt nationalt.

"Troldeprinsessen" får danmarkspremiere under Aalborg Operafestival 14. august og kommer efterfølgende til København, under Copenhagen Opera Festival, Bellahøj, Aarhus og afslutter i Brønderslev.

To måneder inden fællesangsdagen får vuggestuer, børnehaver og indskolinger tilsendt sangmateriale og øver sig forud for operaforestillingen. Byernes ældre fra plejehjem og ældrecentre inviteres også til fællessangdagen.

Arrangementet er åbent for alle, men det kræver tilmelding.