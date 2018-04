Dansen er reddet

SERRITSLEV: Der var glæde at spore hos publikum, der var mødt op til forårsopvisningen i Brønderslev Sportsdanser Forening.

Foreningen og dermed afdansningsballet er reddet. Tidligere på året så det ud til at foreningen skulle gå i opløsning, da foreningen stod uden bestyrelse, men det lykkedes at redde foreningen.

Der var stuvende fuldt hus i Vendelbohallen i Serritslev. De små 100 dansere indtog hallen til en fælles indmarch, og senere gav det ene hold efter det andet opvisning.

I den yngre ende var de kun to-fire årige Fun & Dance hold, der dansede til Skomagerpolka, Fingerpolka, Hjulene på Bussen og meget mere.

MGP/Funky Kids dansede til MGP-melodier, som de kender fra den populære tv-serie.

Normalt er det danseinstruktørerne, der lærer fra sig, men hos MGP/Funky Kids er det børnene, der har fremsat deres ønsker til danseinstruktørerne Mathilde Klitgaard og Frederikke Strube.

I den anden ende var pardanserne. Kun fire par dansere var med til opvisningen.

Der blev præsenteret engelsk vals, tango, quickstep med mere.

Foreningen har flere voksendansere, men ikke alle ønskede at stille op for at præsentere engelsk vals, tango, quickstep med mere.

- Tv-udsendelserne "Vild med dans" smittet af på foreningen. Der er to hold med voksendansere, men her er der plads til flere, fortællerformand Anja Møller Christensen, der selv er pardanser og danseinstruktør i foreningen.

Ifølge bestyrelsen tilpasses undervisningen hos de voksne deltagere.

Der er flere voksne, der gerne vil lære at danse, så de kan deltage i dansen til fester med mere.

Nogle af voksendanserne har været med i 10 år.

Det var Larm & Lamper, der sørgede for lys og lyd, og dermed skabte en god stemning i den fyldte hal.

Afdansningsballet var afslutning på sæsonen, og den ny sæson begynder til september. Dog bliver der kaldt på dansere til opvisninger.