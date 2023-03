Darren får anfald efter en patron i hovedet: Lokale borgere reddede hans liv

JERSLEV: - Når man er epileptiker som mig, er det så nemt at sluge sin tunge og dø under et anfald. Så jeg er meget taknemmelig for personerne omkring mig. De behøvede ikke hjælpe mig, men de reddede virkelig mit liv.

Sådan fortæller 51-årige Darren Stephens. Under sin daglige spadseretur fik han endnu et epileptisk anfald, som han lider så jævnligt af.

Denne gang var det dog ikke gulvtæppet derhjemme, der tog imod faldet, men derimod kantstenen til kørebanen tæt ved Dagli' Brugsen i Jerslev, som slog hul på Darrens hoved.

- Jeg skulle absolut have et forbandet anfald midt på vejen. Ikke på fortovet, vel, siger Darren, der efterfølgende lagde et opslag ind i en Jerslev-gruppe på Facebook, hvori han takker for den livreddende hjælp.

Krigsveteran med epilepsi

Darren Stephens hyppige epileptiske anfald stammer fra en hjerneskade, han pådrog sig som tidligere soldat. I den irakiske forstad Fallujah under Irakkrigen, blev Darren ramt af en patron i hovedet.

Skaden sengelagde ham på hospitalet hjemme i England i et halvt år, inden han drog tilbage til krigen i Irak, hvor han fortsatte, indtil generne med epilepsi blev for kraftige.

Han er nu førtidspensionist i Danmark. På trods af sine lidelser med epilepsi og PSTD, forsøger Darren at få det bedste ud af livet:

- Jeg bliver nødt til at leve livet. Jeg bliver nødt til at gå mine ture, og jeg skal jo lufte mine hunde. Jeg kan ikke bare lade mit epilepsi kontrollere mit liv.

Livsreddende hjælp

Desværre var det Darrens gejst på livet, som placerede ham i den situation, hvor han havde brug for akut hjælp.

- Han havde en dyb vejrtrækning. Han blødte ud af hovedet og var i kramper, fortæller Gurli Nielsen.

Hun var en af dem, der stoppede op og hjalp Darren med det, som han mener, var livsreddende hjælp.

Da hun nåede frem til Darren, var der allerede blevet ringet til ambulancen af en forbigående, som havde travlt og skulle videre. Gurli blev ved Darren og støttede ham.

- Jeg tager det nu stille og roligt, når sådan noget sker. For du kan jo ikke gøre noget andet end prøve at støtte manden, siger Gurli.

Gurli Nielsen fra Jerslev stoppede op og hjalp Darren Stephens med det, han mener, var livsreddende hjælp. Privatfoto

Gurli kender ikke Darren, men har alligevel set ham i bybilledet i Jerslev. Netop derfor føler Daren sig endnu mere taknemmelig:

- Jeg er så taknemmelig for, at de passede på mig. Det behøvede de ikke. De kender mig jo ikke, siger Darren.

Det, mener Gurli derimod, var en selvfølge:

- Det vil jeg da også ønske, at andre gør, hvis det var mig. Det gør man da. Det kan jeg altså ikke lade være med, siger Gurli Nielsen.

Ambulancen kom et kvarter efter og kørte Darren på hospitalet, hvor han tilbragte natten.

Han er nu i god bedring trods sår på fingrene og hovedbunden og en øm tunge, som blev tygget på under krampeanfaldet.