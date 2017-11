De fordeler kirkeskatten

BRØNDERSLEV/DRONNINGLUND: Det nyvalgte provstiudvalg er netop trukket i arbejdstøjet. Medlemmerne er valgt for en firårig periode og de kunne på det første møde byde velkommen til et nyt medlem. Desuden var konstituering og fordeling af udvalgsposterne på dagsordenen.

Der var genvalg til tre af medlemmerne, nemlig Anders Hummelmose, Brønderslev, Knud Pedersen, Thise, og Jørgen Nielsen fra Dronninglund. Nyvalgt i udvalget er Pia Christensen fra Øster Brønderslev. Hun har gennem en årrække været formand for menighedsrådet i Ø. Brønderslev - og hun glæder sig til de nye udfordringer i provstiudvalget. Hun afløser Torben Sanden, Hjallerup, som ikke genopstillede til valget.

Med i provstiudvalget er også en repræsentant for provstiets præster, og her har Rune Thomassen, Dronninglund igen posten.

Provst Lise Lundgreen er selvskrevet medlem af udvalget og provstisekretær Erik Rasmussen deltager også i provstiudvalgsmøderne som sekretær.

Anders Hummelmose er valgt som formand for provstiudvalget og Jørgen Nielsen er valgt til næstformand.

Stedfortrædere er Kirsten Hylander, Asaa, Ole Laursen, Hjallerup, og Kjeld Christensen, Hallund, - Provstiudvalget er en forvaltningsinstans i folkekirken og består af provsten og en række læge medlemmer, som er valgt af provstiets menighedsråd.

I hvert provsti er der et provstiudvalg, som består af provsten, en præst og 4-8 medlemmer, der er valgt af menighedsrådene.

Provstiudvalget har ansvar for at koordinere den folkekirkelige økonomi imellem sognene i provstiet. Provstiudvalget fastsætter således rammerne for de lokale kirkelige kassers budgetter samt det beløb, der skal udskrives i kirkeskat til de lokale kasser.

Provstiudvalget er i øvrigt godkendende instans på en række økonomiske, administrative og bygningsmæssige områder i forhold til menighedsrådenes beslutninger. Provstiet er også ramme om tilsyn med menighedsråd, kirker og kirkegårde i provstiets sogne. Desuden er provstier i stigende grad ramme om samarbejde mellem sognene i forhold til såvel kirkelige aktiviteter som administrative opgaver.