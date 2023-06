De går efter at nå forbi de 100 år: Særlig tradition i Asaa trækker mange folk til

ASAA:Søndag 2. juli er det igen tid til de årlige hestevæddeløb i Asaa, som skiller sig ud ved at være det eneste sted i Danmark udenfor de officielle trav- og galopbaner, hvor der er hestevæddeløb med mulighed for at spille på hestene.

Asaa Borgerforening står bag dagen, som er en meget gammel tradition i byen.

- Det er en folkefest. Publikum plejer at komme i store mængder. Sidste år havde vi omkring 3500 gæster, fortæller væddeløbskoordinator Bent Jørgensen.

Mange tilskuere plejer at finde vej til hestevæddeløb i Asaa. Arkivfoto: Lars Pauli

Deltagerne i løbene kommer langvejs fra - nogle helt fra Nordsjælland.

- Vi er det eneste sted i landet, hvor der findes et hestevæddeløb, hvor alle kan deltage, efter at vores gode kolleger i Pandrup desværre måtte lukke ned sidste år. Men vi kæmper en kamp, fordi vi har 100 års jubilæum i 2027, og vi vil rigtig gerne, at vi kan holde liv i det på den anden side af de 100 år, fortæller Bent Jørgensen.

Mange deltagere

Tilslutningen i år ser rigtig fin ud - der bliver 13 løb med i alt 120 starter. Nogle heste deltager i to løb, så der er 83 heste i alt.

- Det er en betydelig fremgang. Sidste år havde vi 97 starter, fortæller Bent Jørgensen.

83 heste fordelt på 120 starter skal være med i år. Arkivfoto: Lars Pauli

Det er især indenfor specielle hesteracer som islændere, haflingere og fjordheste, at der er kommet flere deltagere. Til gengæld har det været mere svært at skaffe travheste, men det er lykkedes at lave fine travløb også, oplyser Bent Jørgensen.

Spil med spænding

Dét, at man kan spille på hestene, er med til at skabe spænding for publikum.

- Det bliver mere spændende at overvære løbene, det er jo interessant, om det er nummer 2 eller 5, der kommer først i mål, hvis man har spillet på en af dem, forklarer Bent Jørgensen.

Arkivfoto: Lars Pauli

Til væddeløbene er der tradition for, at man kan tage et tæppe med eller stole og en madkurv.

- Mange sætter sig på bakken og nyder deres frokost og har en kop kaffe med og en lagkage og hygger sig i løbet af eftermiddagen, fortæller Bent Jørgensen.

Arkivfoto: Lars Pauli

Der er i år også gjort mere ud af underholdning til børnene, herunder med hoppeland, minizoo og ansigtsmaling.

Traditionen med hestevæddeløb betyder rigtigt meget for Asaa.

- Det er med til at skabe sammenhold, og så er det også stolte over, at vi har den her årelange tradition. Det er noget, der kan være med til at gøre os kendte i hele landet, at vi har kunnet holde fast i det i så mange år, siger Bent Jørgensen.

Travprogrammet bliver studeret. Arkivfoto: Lars Pauli

Han peger også på, at nogle har tradition for at komme hjem til Asaa og møde gamle venner og bekendte den dag og se hestevæddeløb.

- Når det går godt, giver det også et tilskud til borgerforeningens drift. Det, vi tjener på hestevæddeløbene, er med til at vi kan arrangere juletræsfest og fastelavnsfest for børnene.

Løbene går i gang klokken 12.45.