De kan næsten gå på skyerne

LØKKEN: - Det er næsten som at gå på skyerne. Det siger lærer Frederik Sams, Tolne, der onsdag deltog i den event, kunstneren Nanna Rosenfeldt-Olsen gennemførte på stranden i Løkken.

Nanna Rosenfeldt-Olsen er under uddannelse i USA, og i den forbindelse gennemfører hun en række events. Blandt andet tre i Løkken, hvoraf det onsdag var det første i rækken.

Publikum blev udstyret med spejle, og gik så rundt i klitterne, men da spejlet tager udsynet, skal man nærmest føle sig frem med fødderne. I spejlet ser man så næsten kun skyer.

- Ideen er, at man udforsker himlen over havet og stranden. Man møder det ukendte, fortæller Nanna Rosenfeldt-Olsen, der er optaget af bevægelser i mennesker og i naturen samt den måde, elementerne kan forbinde disse.

- Når man er født så tæt på Vesterhavet, er det ganske naturligt at benytte sig af havet, stranden, lyset og skyerne, siger hun.

- Jeg har flyskræk, så at føle, at man nærmest går på skyerne var noget af en oplevelse for mig, fortæller Frederik Sams.

På Roskilde Festival udførte Nanna Rosenfeldt-Olsen også performancekunst om det fodaftryk, menneskene sætter på jorden, og det event skabte stor opmærksomhed.

Nanna Rosenfeldt-Olsen studerer på School of the Art Institute of Chicago. Hun mangler et år af sin uddannelse som performance kunstner.

Hun tager nu en mastergrad, og har tidligere en bachelorgrad.

- Jeg vender hjem til Danmark. Jeg er så fascineret af Danmark og specielt Nordjylland, at jeg vender hjem. Men hvor i landet jeg slår mig ned, er ikke afklaret, fortæller hun.

Nanna Rosenfeldt-Olsen tilbyder igen i dag og i morgen besøgende på stranden at medvirke i performance kunstprojektet. I dag sættes der yderligere fokus på sandet og stranden, mens det fredag handler om det menneskeskabte skrald, der driver op på stranden.

De tre dages performance ved Vesterhavet er støttet af KulturKANten.