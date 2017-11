De kommer i kamp

BRØNDERSLEV: I denne weekend skulle den hæderkronede Hancock Box Cup have været afviklet i Skive, men Skive Amatør Bokseklub har aflyst. I stedet har Bokseklubben "Limfjorden", også Skive, inviterer til en såkaldt åben turnering, "Hancock Open Boxing". Det er en stævneform, hvor man melder sig til stævnet og så matcher man de boksere som kan bokse hinanden. Det vil sige, at der er ingen garanti for at man får en kamp, men de fleste boksere vil komme i kamp.

Brønderslev Bokseklub sender et rekordstort hold boksere til Skive. Ni boksere har indløst startbog, det er mange år siden at klubben har rådet over så mange kampboksere. I klubben håber vi selvfølgelig, at alle mand kommer i kamp.

- Der er mange opgaver for klubbens boksere i den nærmeste fremtid, ikke mindst vestjysk Box Cup i Holstebro i november måned, men klubben håber også at få boksere ud at bokse ved de forskellige julestævner rundt omkring, fortæller klubbens formand og træner, Erik Thrane.