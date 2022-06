De missede rekorden - men smiler alligevel

BRØNDERSLEV:Arrangørerne af Nordjysk Vinfestival har mandag aften holdt bestyrelsesmøde, og i den forbindelse blev der gjort status på årets vinfestival. Og i modsætning til, hvad der egentlig var arrangørernes egen forventning kort før festivalen, blev der ikke sat publikumsrekord.

- Vi havde jo sat barren rigtigt højt ved at melde ud, at vi forventede at sætte rekord. Men vi landede på det samme niveau som i 2019 - altså med 1700 deltagere i vinfestivalen, fortæller Søren Flodgaard, der er manden, der i 2015 fik ideen til Nordjysk Vinfestival.

Inden festivalen meldte han optimistisk ud, at man satsede på 2500 mennesker til begivenheden - og forventede dermed at slå rekorden på 2200 deltagere.

- Vores forventninger var så høje, fordi vi havde haft et kæmpe, kæmpe forsalg, som var større end nogensinde. Men i forhold til de erfaringer, som vi har fra tidligere udgaver af vinfestivalen, så blev der solgt relativt færre billetter på dagene.

Selv om arrangørerne altså havde drømt om endnu flere deltagere, fastslår Søren Flodgaard, at arrangørerne er særdeles tilfredse med årets arrangement, som vendte tilbage i vanlig form efter to års corona-fravær.

Omkring 1700 deltog i årets udgave af Nordjysk Vinfestival. Arkivfoto: Kim Dahl Hansen

- Jamen, vi havde en rigtig god vinfestival. Der kom godt nok en lille regnbyge lørdag, men den tog vi i stiv arm. Fredag er traditionelt den meste besøgte dag, og da havde vi 1200 gæster - mens vi om lørdagen havde 500 gæster.

- Og så virker det også til, at vores udstillere har været meget tilfredse. Flere af dem fortæller, at de aldrig tidligere har solgt så meget som i år, siger Søren Flodgaard.

Han tilføjer, at festivalen i år har leveret et overskud på 20.000 kroner, som allerede er overført til håndboldafdelingen i Brønderslev Idrætsforening, der leverede frivillige hjælpere til afviklingen af arrangementet.

- Så alt i alt er vi rigtigt godt tilfredse. Vi havde besøg af en masse glade gæster, der kunne få lov at smage på vin - og når vi så samtidig kan lave nogle penge til en forening, så synes man faktisk, at det hele giver mening, siger Søren Flodgaard.

Hvis man ønsker at sætte kryds i kalenderen, bliver Nordjysk Vinfestival i 2023 afviklet fredag 9. juni og lørdag 10. juni.