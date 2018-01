De puster liv i gaden

BRØNDERSLEV: Brunder Event ApS er navnet på et nyt selskab, der vil skubbe mere gang i kulturlivet i Brønderslev.

Første arrangement er allerede planlagt, og det næste er i støbeskeen. Der lægges ud langfredag 30. marts med et arrangement med Kandis.

Det er tre Brønderslev-drenge, der er gået sammen om at puste mere liv i musiklivet, nemlig Jesper Engstrøm, Hans-Jacob Møgelmose og Mikkel Rodkjær.

De tre har tidligere været sammen om arrangementer i Aalborg via foreningen Frekvens.

- Men vi vil gerne gøre vores til, at der kommer mere gang i musiklivet i Brønderslev, fortæller Jesper Engstrøm og Hans-Jacob Møgelmose.

De tre kender hinanden fra musiklivet.

- Når vi lægger ud med Kandis, er det fordi vi er sikre på, at der er publikum til et sådant arrangement. Og det har vi allerede fået sikkerhed for, idet salget af billetter er gået fint, inden vi for alvor har sat ind med markedsføringen. Der er plads til, at 1.200 kan spise i Brønderslev Hallen, men vi er tilfredse med 800-1.000 deltagere. Det er Brønderslev Hallen, der sørger for maden.

De tre bag Brunder Event har ikke taget stilling til, hvad næste arrangement bliver. Men navnet ventes lanceret til Kandis-arrangementet.

Ideen er, at den indskudte kapital skal vokse, så der kan holdes ny og større arrangementer. En del af overskuddet kan søges af foreninger i byen.

- Det er bestemt ikke for egen vindings skyld, vi gør dette. Vi gør det for at skabe større aktivitet i byen, fortæller Jesper Engstrøm og Hans-Jacob Møgelmose.

De vil lave arrangementer, der ikke generer de tilbud, der er i forvejen inden for kulturlivet.

- Vi satser på noget til det voksne publikum, fortæller de.

Når langfredag er valgt, skyldes det, at de tre håber på, at tidligere Brønderslev-borgere, der er hjemme på

De vil også inddrage foreninger i arbejdet. For eksempel er det Brønderslev Amatør Scene, der skal passe garderobe med mere. Der er professionelle kontrollører på.

Jesper Engstrøm er udstyrsansvarlig hos Novo Nordisk, Hans-Jacob Møgelmose er revisor i Brønderslev, mens Mikkel Rodkjær har eget firma.

Hans-Jacob Møgelmose har i en årrække været disc-jockey. Både Jesper Engstrøm og Hans-Jacob Møgelmose har været ansat i det nu lukkede Crazy Daisy i Brønderslev.

Billetterne sælges hos Bog & Idé, Blach & Co., i Brønderslev Hallen, samt på Brunder Events hjemmeside.