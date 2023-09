De skal spare millioner på ledelse: Sådan her får ny aftale kassen til at stemme

Sidste år endte budgetforhandlingerne i stor ballade og splittelse i Brønderslev Kommune - men denne gang står samtlige byrådsmedlemmer blandt andet aftale, der fredag aften er landet.

- Jeg er meget, meget glad for at alle 27 byrådsmedlemmer har kunnet se sig selv i den her aftale. Som borgmester er det utroligt tilfredsstillende, for det er nu en gang lettere at arbejde i et byråd, hvor der er enighed om de store linjer, siger borgmester Mikael Klitgaard (V).

Borgmesteren mener faktisk, at sidste års splittelse - hvor S, SF og EL blev smidt ud af budgetaftalen - har hjulpet på processen denne gang.

- Det virkede som om, at alle var fokuserede på, at vi skulle søge ind mod midten. Jeg synes, at det har været en god proces, hvor der har været forståelse mellem parterne. Uanset om man kan lide det eller ej, så vidste vi, at vi var nødt til at finde nogle penge. Men vi har fået driften til at hænge sammen, og jeg synes, at det er godt gået af byrådet.

Stor besparelse på administration

For at få pengene til at passe så er der blandt andet planlagt en ret omfattende besparelse på det administrative område.

- Vi har kigget så lide allround på det her - og det rammer blandt andet på jobcentrene og på ledelsesdelen, hvor vi vil have nogle besparelser. Det kan godt ramme områderne lidt hårdt, men vi må også erkende, at alle områder er under pres.

Der skal spares et pænt beløb på den kommunale administration i Brønderslev. Arkivfoto: Bente Poder

På jobcentrene skal der eksempelvis spares 950.000 kroner på en mentorordning, der skal spares 600.000 kroner på medarbejdere ved jobcentrene og derudover skal der også spares 500.000 kroner på Job- og Ungecenteret.

Et andet eksempel er skoleområdet, hvor der skal spares 1,1 millioner kroner på ledelse.

Der er også en en generel rammebesparelse i hele kommunens administration på en millioner kroner - ligesom der skal findes en million kroner ved at spare på "eksterne konsulenter".

De nævnte beløb er i 2024 - og for flere af områderne gælder det, at besparelserne skal øges i 2025 og 2026.

- Alt i alt kommer vi til at spare mellem ni og ti millioner kroner på det her, siger Mikael Klitgaard.

Ændringer på skoleområdet

En af de investeringer, som der til gengæld er blevet råd til at lave er på skoleområdet. Her afsættes der over de kommende fire år sammenlagt 12 millioner kroner

- Vi har lavet en investering i det her område, fordi vi kan se, at flere og flere elever kommer i specialtilbud. Og vil vil gerne have, at man arbejder mere med et holde eleverne i det fællesskab, som folkeskolen er.

Allerede i 2024 bliver de første fire millioner frigivet til området.

- Og det her er en investeringsstrategi, som vi helst vil se, giver pote, siger Mikael Klitgaard.

Det er til gengæld besluttet at spare på lærernes forberedelsestid. Selv om det endnu ikke er fastlagt, hvordan besparelsen skal udmøntes, så skal der allerede i 2024 skaffes en gevinst på 1,5 millioner kroner - og 3,5 millioner kroner i 2025.

- Når vi har for lidt penge, så må vi jo vurdere, hvad vi skal gøre. Vi er nødt til at tænke lidt anderledes, og jeg er med på, at det her kan være en hård opgave – men det ville det også være, hvis vi eksempelvis havde sparet på selve undervisningen. Det her er et valg mellem pest og kolera, og vi har valgt, at vi må sætte fokus på det her område.

Skolesammenlægning i spil

Et element i budgetaftalen, som formentlig også vil trække en del opmærksomhed er det faktum, at en sammenlægning af Søndergades Skole og Skolegades Skole er kommet i spil.

Børne- og skoleudvalget har således på baggrund af budgetaftalen fået til opgave at "belyse pædagogiske og økonomiske og pædagogiske muligheder og konsekvenser ved en sammenlægning af Skolegades og Søndergades Skole. Belysningen skal forelægges udvalget i 2024", hedder det i bdugetaftalen.

- Det er først indregnet fra 2025, hvor vi mener, at vi ville kunne spare et beløb på 2,2 millioner kroner, og så vil vi i 2026 kunne spare 5,3 millioner kroner, siger Mikael Klitgaard.

Hvis Søndergades Skole lægges sammen med Skolegades Skole, så kan det give en millionbesparelse på de kommunale budgetter. Arkivfoto: Martin Damgård

- Hvis man eksempelvis samler de mindste elever ét sted og de stører det andet sted, så vil vi kunne optmere klassedannelsen. Og det giver faktisk en rigtig pæn besparelse.

- Samtidig er der også et element omkring tosprogede elever. Dem kan vi forhåbentlig fordele lidt bedre, men det er noget af alt det, som vi skal til at se på fremover, forklarer borgmesteren.

- Men det her er jo ikke noget, der har været i høring endnu, så når der har været en høring, så må vi se på, hvilke reaktioner, der kommer på det, siger Mikael Klitgaard.

Tager penge fra kassen

Selv om der er gennemført en række besparelser, så bliver det alligevel nødvendigt at hive penge op af kommunekassen i 2024. 26 millioner kroner skal der trækkes op af den i 2024 - og formentlig omkring det halve beløb når det gælder 2025.

- Men når vi kommer frem til 2026, så kommer det endelig til at gå i nul. Det vil sige, at vores økonomi på sigt kommer til at hænge sammen, og det er selvfølgelig sådan det skal være, lyder det afslutningsvist fra Mikael Klitgaard.

- Jeg ved godt, at vi med det her budget har været nødt til at lave nogle besparelser, der gør ondt his og her. Men vi har været nødt til at gøre det for ikke at tømme vores kassebeholdning fuldstændig.