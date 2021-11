De traver frem og tilbage over halgulvet: Ti kilometer i benene

BRØNDERSLEV:I tolv timer har de valgtilforordnede i Brønderslev Hallerne været travlt beskæftiget - nogle af dem med opgaven om at vise folk hen i en stemmeboks i den store hal, efter at de havde fået udleveret stemmesedlerne.

Michael Peter Hansen, der selv stiller op til byrådet for de konservative, var en af dem, og kort før lukketid klokken 20 kunne han konstatere, at det faktisk var blevet til en hel del skridt hen over halgulvet i løbet af dagen, selv om han har bevæget sig indenfor et ret lille areal.

- Vi har gået så meget, at vi kom til at tænke på, hvor mange skridt vi gik, fortæller Michael Peter Hansen.

Det var lidt før kokken 20 blevet til 14913 skridt eller 9,1 kilometer for hans vedkommende.

- Og jeg har kun været her - og så har jeg været henne og spise, fortæller han.

Han betegner sin tjans som at være tæppemand, fordi han trækker tæppet fra foran boksen.

Vittigheder kan genbruges

En del af opgaven er også at sprede smil.

- Vi skal sørge for at få et smil på læben på folk. Fordelen er, at man kan bruge den samme vittighed, for de næste har ikke hørt den. Vi er enige om, at vi skulle finde vores egen vittighed, så kan man bruge den hele dagen, smiler Michael Peter Hansen.

Og det har været en lang dag med mange timer på benene.

- Da vi gik til frokost, var vi glade for at sidde ned, fortæller han.

Han går i øvrigt hver dag en tur på en time og ti minutter, men det var altså også muligt at gå langt selv på et begrænset areal.