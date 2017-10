Den 60-årige blomstrer Brønderslev Psykiatriske Sygehus er i fuldt vigør, og slet ikke efterlønsberettiget

BRØNDERSLEV: Normalt er en 60-årig ved at forberede efterløn. Men sådan er det ikke med Brønderslev Psykiatriske Sygehus, der mandag markerede 60-års jubilæum.

Klinikchef Susanne Jensen kunne fortælle, at sygehuset er i evig udvikling. Nu forberedes etablering af en særlig afdeling til 16 personer, som skal åbne i 2018.

Beslutningen om at etablere en sådan afdeling er taget i Folketinget, og beslutningen er så ny, at der ikke er taget stilling til et navn til afdelingen, der skal dække hele regionen.

Der er tale om en afdeling for specielt misbrugere, der skal gennem en psykiatrisk behandling samt et rehabiliteringsforløb med henblik på at kunne flytte i bofællesskab. Der er tale om udad-reagerende.