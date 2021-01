Den seneste uges corona-tal: Se smitten fordelt på byer i Brønderslev Kommune

Som en af de første kommuner i Region Nordjylland offentliggjorde Frederikshavn Kommune mandag et kort, der viste, hvor mange smittede, der var i hvert sogn.

Tydeligt var det især, at Sæby var et sogn, der var godt indhyllet i pandemiens ulykkelige konsekvenser, for her fandtes et sted mellem 28 og 34 nysmittede i perioden fra 27. december til 3. januar.

Nu kan NORDJYSKE vise tallene for Brønderslev Kommune i perioden fra 28. december til 4. januar.

Styrelsen for Patientsikkerhed udarbejder hver dag tal, der viser corona-situationen for hver enkel kommune de seneste syv dage. Data, NORDJYSKE nu har fået indsigt i.

Antal smittede i Brønderslev Kommune Kilde: Styrelsen for Patientsikkerhed. Grafik: Jette Klokkerholm

Brønderslev Kommune, hvor Mikael Klitgaard (V), sidder med borgmesterkæden, oplever især en koncentreret coronasmitte omkring Brønderslev by, der er en af de tættest befolkede steder i kommunen. Her har der de seneste syv dage været 42 nye smittetilfælde.

Dernæst kommer Hjallerup, hvor der de seneste syv dage har der været 13 tilfælde af corona iblandt byens lidt over 4000 indbyggere.

Næstefter på listen over flest smittetilfælde i Brønderslev Kommune finder man Dronninglund by, der med sine næsten 3500 indbyggere, er den sidste by på listen, der har kunnet rapportere et tocifret antal smittetilfælde den seneste uge: 10.

Heller ikke Jerslev, beliggende 10 kilometer øst for Brønderslev, er gået fri af coronapandemiens utrættelige klør. Byen har nemlig noteret sig seks smittetilfælde på trods af et indbyggertal under de 1000.

Nederst på listen over byer, hvor der stadig er smitte i omløb, er Asaa, hvor et friplejehjem i midten af december konstaterede, at syv personer var smittede. I perioden fra 28. december til 3. januar er byen i den østligste ende af Brønderslev Kommune blevet ramt af tre tilfælde af coronavirus.

I Tylstrup og Vrå, der begge har områder i Brønderslev Kommune, er smitten den seneste uge ikke eksisterende.

Der bor omkring 36.000 indbyggere i Brønderslev Kommune. Siden Statens Serum Institut begyndte at opgøre tallene 27. januar, har der sammenlagt været 737 tilfælde af coronavirus i Brønderslev Kommune.