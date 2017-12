Den sidste købmand lukker

BRØNDERSLEV: Når den sidste købmand i Brønderslev, Peter Jæger, lukker sin Spar-forretning, er det et stykke lokalhistorie, hvor der nu skal sættes punktum. Peter Jæger har valgt at åbne forretning i Gug.

Det er historien om en svunden tid, og kædernes erobring af dagligvare- markedet.

Købmand Mogens Westergaard fra Brønderslev husker, da han i 1954 etablerede sig på hjørnet af Søndergade og Østergade.

- Da var vi 17 frie købmænd i byen, mindes han. I 1992 var der vi fire tilbage.

Ellen og Mogens Westergaard lukkede forretningen i 1994, hvor de også solgte ejendommen. Parret slog sig ned i Nygårdsvænget i Brønderslev. I 2015 kom Mogens Westergaard på Plejecentret Kornumgaard, efter fem år forinden at have mistet sin hustru.

Mogens Westergaard fandt selv i sin aktive tiden niche med vin, men havde stadig det samme udvalg af dagligvarer. Han havde blandt andet også en del kunder i lokalområdet.

Han fortalte i 1992 til Aalborg Stiftstidende (Nu NORDJYSKE), at et nyt centerbyggeri omkring Stjernekrydset/Algade fungerede som en mur mellem hans butik og midtbyens glidende kundestrøm.

I 1985 kom den første discountforretning i byen. Darykkede FDB ind med en Fakta discountbutik i det, der engang var byens store, fine købmandsforretning i Nygade.

En af de store købmandsforretninger gennem årtier var netop Dyrlægegården i Nygade.

Købmand Jørgen Johansen, der stadig bor i Nygade, mindes, hvordan en halv ejendom blev jævnet med jorden, og der blev opført en ny forretning - fra gade til gård.

- Service-begrebet flyttede med fra den gamle butik til den nye med betjente afdelinger samt udbringning af varer.

Forretningen i Nygade havde eksisteret siden 1920, da Jørgen Johansens far etablerede den, hovedsageligt med brændsel og grovvarer.

Da Dyrlægegården stoppede, overtog Materialisten i Algade lige om hjørnet kaffekværnen, og i mange år kunne man få "Johansens kaffe" hos materialisten - nu Matas, og det glædede købmanden. Matas førte kaffen indtil for en halv snes år siden.

Hvad skulle der være...

Byens købmænd fik ekstra stor konkurrence, da Føtex i 1991 åbnede forretning midt i byen - i det tidligere byggemarked.

- Men mange kom stadig hos vi købmænd, hvor der er mulighed for service, som varehusene ikke kan tilbyde, fortæller Mogens Westergaard.

I næsten 40 år drev Mogens Westergaard og hans kone, Ellen Westergaard, købmandsforretning. Det begyndte med en tobaksforretning, men senere udvidede dog moderniserede de.

91-årige Mogens Westergaard havde en stor oplevelse i foråret, da han igen kunne stille sig bag disken i den gamle købmandsbutik i Tornby. Mogens Westergaard fløj straks bag disken og var klar til at ekspedere kunder. Trods sin fremskredne alder var han klar som købmand igen.

Købmænd på hjul

Selv om der snart ikke er købmænd tilbage, er de rullende købmænd ekstra på banen. Spar-købmand Jan Jæger i Øster Brønderslev, Peter Balzer Nielsen fra Købmandsgården i Serritslev samt Let-Køb i både Manna og Vrensted kører vareture i Brønderslev Kommune.

Hjemmeplejen har fået en liste over købmænd, der kan henvises til, hvis ældre ikke selv er i stand til at komme ud at handle.

- Vi har normalt vareture tirsdag og torsdag, fortæller købmand Peter Balzer Nielsen fra Købmandsgården i Serritslev. Men her i juleperioden har der været ekstra travlt.

- Så hvis nogle mangler varer, kører vi da gerne en tur, fortæller Peter Balzer Nielsen, mens han pakker varebilen til en tur til Vrå.

For Luise og Peter Balzer Andersen har det været et stort plus, at de har fået forhandlingen af oste fra Sønderhaven Gårdmejer samt fra marmelade fra Hybengården i Sterup.

- Folk kan godt li’ lokalt producerede produkter, så disse produkter fyldes ofte i varekurven i varebilen.

Jan Jæger fra Spar i Øster Brønderslev har i længere tid haft private, firmaer og institutioner i Brønderslev by som kunder.

Blandt andet har han en del frugtleverancer til firmaer.

Købmændene kræver som regel et mindstekøb på 200 kroner, og der lægges mellem 30 og 50 kr. oven i regningen til budet.