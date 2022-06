Den Syngende Hestehandler: Et underholdende bidrag til Hjallerup Marked

HJALLERUP:Der er mange sjove historier at opdage og mange særlige mennesker at møde, når man går rundt på Hjallerup Marked. Et godt eksempel er 57-årige Kaj Rasmussen - der nok er mest kendt som "Den Syngende Hestehandler".

I år har han 40 års jubilæum ved Hjallerup Marked. Og hvis man bruger cirka otte minutter med ham, så får man en fortælling som denne...

- Jeg har altid været glad for at komme på Hjallerup Marked. Jeg elsker at møde andre mennesker, siger han med en ordstrøm så hastig, at selv en båndoptager ville have haft svært ved at få det hele med.

Den syngende hestehandler bliver han kaldt, fordi han - udover at handle med heste - også tager rundt på plejehjem for at underholde.

- Det har jeg gjort i mange år. Så synger jeg sange som "Du er min øjesten", "Himmelhunden" eller "Er du dus med himlens fugle", siger han og bryder ud i nogle strofer fra den sidstnævnte af sangene.

- Jeg er hyperaktiv. Jeg har vel det, som man kalder DAMP, fortsætter han og tilføjer, at han både er ordblind og var "ked af at gå i skole".

På markedet er det dog kun smil og gode historier, der kommer ud af Kaj Ramussen. Han flyver videre med historien om sit fodled, der er blevet stift efter et fald fra en hesteryg - hvilket leder ham til en lille anekdote om hans flexjob ved et tagmalerfirma. Et dejligt sted at være, siger han.

- Men det at være hestehandler har altid været en hobby for mig. Dengang der var mest gang i det, havde jeg 27 heste med på Hjallerup Marked, siger han og smiler lidt ved tanken om ponyen, som han dengang solgte til dobbelt pris.

"Den Syngende Hestehandler" - med det borgerlige navn Kaj Rasmussen - var i 2014 med i X Factor.

I år har han kun to tvillingeføl med på markedet. Men han har store forventninger til dem.

- Det er utroligt sjældent med tvillingeføl. Ud af 15.000 heste, der får tvillinger, overlever højst et enkelt par, fortæller Kaj Rasmussen - og tilføjer, at så vidt han ved, så er hans to føl de eneste fuldblodstvillinger i Europa.

Så tvillingerne er næppe billige, mener Kaj Rasmussen, der også lige når at fortælle, at han har tabt godt 100 kilo siden 2010 - hvilket i øvrigt også var året, hvor han både fik en datter og udgav en CD.

Det bringer ham så tilbage til musikken - som gav ham en plads i tv-showet X Factor i 2014. En af hans piger meldte ham til.

- Det var sjovt at møde Blachmann, fortæller Kaj Rasmussen.

- Men jeg havde lige fået nye fortænder, og dem blev jeg nødt til at tage ud, da jeg skulle synge. Ellers ville jeg læspe.

Tænderne havde han mistet kort forinden.

- Det var en hingst, der var lige lovlig frisk. Den vippede mig én på hovedet, da jeg skulle vaccinere den, fortæller han med et smil.

Som nævnt er det faktisk ikke mange heste, som Kaj Rasmussen har med på markedet i år. Til gengæld har han en lang stand med fuglebure - hvor man blandt andet kan købe ænder og høns.

- Så nu er de begyndte at kalde mig "Den Flyvende Fuglehandler" og "Den Syngende Dværgkok". Men de må kalde mig, hvad de vil, fortæller han.

De otte minutter er ved at være gået, og selv om Kaj Rasmussen helt sikkert har mange, mange flere historier i ærmet, lister vi så småt videre.

- Men I kan jo komme tilbage lidt senere. Jeg har virkelig nogle billige høns til salg - og I skal nok få rabat, siger han med stort smil og glimt i øjet.