Der blev brug for alle 130 pladser

BRØNDERSLEV: Den røde løbe var rullet ud, og i lokalerne var der tæt pakket af kunder i alle aldre. Ved disken var der ligeledes kø.

Sason Café og Restaurant slog fredag eftermiddag dørene op i de nye lokaler, der er indrettet i lokalerne, hvor Buksen tidligere havde til huse.

Der var indkaldt ekstra personale for at klare det store pres af kunder. Og der var travlt både i det nye storkøkken og i restauranten. Dels med at servere, dels med at rydde af, så nye kunder kunne komme til.

Restauranten er kun rykket nogle få meter fra sin tidligere placering i Nygade.

Men der er blevet meget mere plads, og menukortet er udvidet betydeligt.

Indehaver Hakan Sari fortæller, at der er 130 siddepladser i den ny restaurant, der har indgang fra både Algade og Nygade. I går blev der brug for alle pladser.

- Det håber vi også der gør fremover, siger Hakan Sari.

Sason har haft til huse i Brønderslev siden 2004. Men allerede i 1998 åbnede den første Sason i Aabybro.