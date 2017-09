Der satses på turisme

BRØNDERSLEV-DRONNINGLUND: Turismen i Brønderslev Kommune kommer nu under én hat. Der er dannet et destinationsselskab, der skal stå for den samlede turistsatsning og markedsføring.

Ideen har været under vejs i tre år, og nu er det så lykkedes at få samlet turistoperatørerne, og dem er der omkring 30 af.

Det var en rapport omkring turisme-indsatsen, udarbejdet af konsulent Johanne Bugge, der kritiserede Brønderslev og Frederikshavn Kommuner for deres indsats over for turister, der satte skub i tingene.

- Jeg har rejst sagen tre år i træk på generalforsamlingen i Brønderslev Erhverv og Turisme, fortæller formand for borgerforeningen Borger9700, Jens Tofting.

- Nu har vi holdt syv-otte møder omkring turisme-indsatsen, og er kommet frem til at danne dette destinationsselskab, hvor trådene samles.

- Det har også haft betydning, at Jyske Aas-projektet er gået noget i stå.

Medlemmerne deles op i guld-, sølv- og bronzemedlemmer, og bidragene fra medlemmerne er forskellige for disse kategorier.

- Turisterhvervene skal bidrage økonomisk, men vi håber da også, at vi - når vi står med en pæn sum penge - kan gå til kommunen og opfordre til også at bidrage.

- Det er jo en fælles sag, at der kommer flere turister til området, siger Jens Tofting. Det giver arbejdspladser og har en positiv indvirkning på bosætningen.

Jens Tofting understreger, at det nye destinationsselskab selvfølgelig skal arbejde tæt sammen med Brønderslev Erhverv og Turisme samt Dronninglund Turistforening.

Der er nedsat en arbejdsgruppe, der står bag det nye tiltag. Den består af Hans Jørgen Kaptain fra Voergaard Slot, Anne Dorthe Holm fra Museerne i Brønderslev Kommune, Kirsten Juhl fra Brønderslev Golfklub), Peter Hvid Jensen fra Jyske Aas), Laila Jensen fra Asaa Camping og Dronninglund Turistforening, Rikke Mersvang fra Hjallerup Marked og Carl Christian Pedersen formand Dronninglund Slot, og Jens Tofting, Borger9700 i Brønderslev.