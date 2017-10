Der skal lys på sti

BRØNDERSLEV: Efter henvendelser fra beboere i Ådalen, foreslår Venstres fire kandidater i Brønderslev by - Lasse Riisgaard, Svend Erik Trudslev, Klaus Riis Klæstrup og Gitte Krogh - at stien, der adskiller Nordbyen ved Fyrtøjsvej, Kongensgade og Prinsensgade mod Ådalen, belyses med en stibelysning.

- En forælder og beboer i Ådalen tog fat i mig forleden, og fortalte om hvor utrygt det var for børn og unge at færdes på denne sti - og efter selv at have besigtiget stien efter mørkets frembrud, må jeg så absolut give borgeren ret., siger Lasse Riisgaard, der herefter har taget fat i de øvrige V-kandidater, for at danne fodslag om forslaget. Jeg kan sagtens forstå, hvis borgere i alle aldre ikke synes det er særligt trygt at færdes på en sti, hvor det er ganske mørkt", siger han.

De fire V-kandidater mener, at man i planlægningen af Ådalen i sin tid må have glemt denne sti, for de nye stier i selve Ådalen er belyst.

- Når vi ser på den nye udstykning, der netop er sat i søen, så er der her også etableret fine stier med belysning, så det giver ikke rigtig mening, at denne sti ikke er belyst - især ikke fordi den er så lang som den er, udtaler Klaus Riis Klæstrup.

Svend Erik Trudslev, der selv er ivrig motionsløber, mener, at det ikke fremmer sundhed og bevægelse, at der ikke er belysning på stien.

- Hvis vi gerne vil have borgerne ud at motionere, så kan det jo ikke hjælpe at borgerne udenfor normal arbejdstid, ikke kan benytte vore stier i boligområderne i vinterhalvåret, siger han.

Gitte Krogh, der er formand for ældreomsorgsudvalget peger på, at det ikke kun er utrygt for børn, unge og deres forældre, men også for de ældre borgere.

- Vi skal tage vare på vore ældre - også når vi planlægger vore veje og stier. Det skal være muligt at gå en tur ad stien, uden at skulle være bange for at falde, fordi stien ikke er oplyst, siger hun.

V-kandidaterne vil nu tage fat i forvaltningen med henblik på at få en pris på en belysning af stien, for herefter at tage en dialog med teknik- og miljøudvalget for at få projektet sat på prioriteringslisten på teknik- og miljø udvalgets anlægsbudget.

- De anlægskroner som med budget 2018, er blevet betragteligt hævet til teknik- og miljøområdet, må også gerne bruges i Brønderslev by, i stedet for kun at blive prioriteret til asfalt i landområderne, afslutter V-kandidaterne, der mener, at den tryghed, belysningen giver, er nødvendig.