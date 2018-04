Der skal være luft til nye opgaver

BRØNDERSLEV/DRONNINGLUND: - Der skal skabes økonomisk frirum til udvikling af Brønderslev Kommune, så der er nogle områder, der skal kulegraves, for at få penge til de nye tiltag. Det fortæller borgmester Mikael Klitgaard (V) efter en heldags-strategidag i byrådet, hvor der blev kigget i krystalkuglen fire år frem.

- Vi havde valgt at fokusere på tre områder, så må vi arbejde videre med de andre områder på et senere tidspunkt. De tre områder, luppen blev rettet imod, var skolevæsen, ældreområdet og beskæftigelsesområdet.

På skoleområdet er spørgsmålet, hvor der skal være specialklasser og overbygninger. Mikael Klitgaard tror ikke på, at der skal lukkes skoler, men han mener, at det kan blive nødvendigt at tage stilling til, hvilke skoler, der skal have overbygning og hvor der skal være specielklasser. En mulighed er også, at skoler åbnes for børnehavebørn.

- Vi har ikke kigget specielt på de enkelte skoler, men i Hjallerup er der en udfordring med den store tilflytning til byen.

På ældreområdet skal der også kigges på udgifterne, men det bliver op til udvalget at finde en løsning.

Omkring beskæftigelse ser det ret lyst ud, men der er stadig behov for at få flere i uddannelse eller job.

Kommunens økonomi ser ret godt ud på nuværende tidspunkt. Men det kan ændre sig.

- Vi kommer ud af 2017 med et overskud på 94 mio. kr., men 30 mio. kr. skal bruges til anlægsopgaver, men så er der alligevel 64 mio. kr. tilbage.

Men Mikael Klitgaard siger, at der bliver brug for mange penge til anlæg i den kommende tid.

Han peger på skolebyggeri, ombygning af plejehjem, udstykninger i blandt andet Hjallerup og Brønderslev.

Der er stor usikkerhed omkring de penge, Brønderslev Kommune får i udligning og andre former for tilskud.

- Som det ser ud i dag, får vi mellem 13 og 25 mio. kr. i kommunal udligning. Der er fem forskellige modeller i spil, og hvilken der vælges, er ikke afklaret.

Derimod er der usikkerhed om tilskud som både vanskeligt stillet kommune og det såkaldte finansieringstilskud, der i fjor var på henholdsvis 16 og 34 mio. kr.

- Det er frustrerende med så stor usikkerhed omkring disse tilskud. Måske vi kan risikere, at det går i nul, og det vil ikke være godt.

Det hjælper på økonomien, at vi har tilflytning af nye borgere, men vi er stadig den kommune i Danmark, der har det næstdårligste skattegrundlag i Danmark.

Brønderslev Byråd havde cheføkonom i Kommunernes Landsforening, Morten Mandø, til at give sine bud på de fremtidige tendenser.

Han pegede specielt på de muligheder, der er omkring robotteknologi, og han gjorde opmærksom på den udvikling, der sker med, at der bliver flere ældre de kommende år.

Mikael Klitgaard indrømmer, at der var for lidt tid for politikerne til at drøfte visioner for de kommende fire år.

- Men nu skal der arbejdes videre i udvalgene, og jeg indkalder også alle partiformænd til en mere detaljeret drøftelse af de fremtidige udfordringer, fortæller Mikael Klitgaard, oven på en udbytterig dag.