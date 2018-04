Det dufter af forår i hallen

BRØNDERSLEV: - Agdrupparken er en perle lige midt i Brønderslev, siger Birte Nielsen og smiler om kap med kassereren i Lions Club Brønderslev, der ser folk strømme til forsårsmessen i Brønderslevhallen.

Birte Nielsen er formand for kolonihaveforeningen Agdrupparken, der har én af de 53 stande på årets messe.

- Vi har et par haver til salg, og heldigvis har unge mennesker fået øje på, hvor godt det er at have et kolonihavehus, så vi er midt i et generationsskifte.

På Brønderslev Kommunes stand kan borgerne komme med gode idéer til indretningen af Banegårdspladsen, der står overfor en større renovering, og Pia Vestergaard Jensen orienterer om de nye regler for affaldssortering, der træder i kraft til oktober.

- Vi håber på omkring 4.000 gæster, og målet er 100.000 kr. i overskud, som udelukkende går til humanitært arbejde, siger Kaj Ove Bendixen, der er formand for Lions' messeudvalg.

Forårsmessen har også åben søndag, fra 10-17.

Sabrine Basballe Jensen fra Brønderslev Kommune noterede flittigt borgernes gode idéer til indretning af Banegårdspladsen, der skal være Brønderslevs nye, flotte knudepunkt og mødested.