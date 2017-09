Det er en ommer, SE

BRØNDERSLEV: - Det er en ommer. Den besked fik topledelsen i SE med hjem fra et møde med omkring 70 storforbrugere.

Og SE-ledelsen lovede at regne på tallene en ekstra gang. Det er fordelingen af betalingen for de intelligente el-målere, der skal sættes op hos de nordjyske el-forbrugere, der skiller vandene.

Nogle storforbrugere skal betale op til 40.000 kr. for el-målere, som mange af dem har i forvejen.

Ligeledes sættes el-prisen op med mellem 4 og 10 øre pr. kilowattime, hvilket for nogle virksomheder vil betyde op til 700.000 kr. over to et halvt år.

Udskiftningen af el-målere beløber sig til 60 mio. kr.

- Det var en del af fusionsaftalen mellem SE og Nyfors, at der skulle opkræves 60 mio. kr. til udskiftning af el-målere, da forbrugerne i Sønderjylland allerede i 2010 fik udskiftet el-målere.

Det var Jens Peter Jensen, der er svineavler i Brønderslev, der havde taget initiativ til mødet.

Han fortæller til NORDJYSKE, at han vil gå videre med sagen til Energistyrelsen, idet han mener, at SE’s dispositioner er ulovlige. Det afviste Niels Duedahl fra SE.

- Vi laver ikke noget ulovligt, sagde han.

Både han og bestyrelsesformand Jens Peter Platz indrømmede, at de breve, der er sendt ud, ikke er fyldestgørende nok.

SE-ledelsen havde planlagt en gennemgang af selskabets virksomhed, men en del af disse indlæg måtte opgives, idet de tilstedeværende forbrugere ønskede at snakke betaling af el-målere og ikke SE’s strategi.

Også selve fusionen var til debat.

Bo Kristensen fra Løkken, der har været medlem af repræsentantskabet i Nyfors, mener, at Nyfors-forbrugerne har tilført SE mange penge.

- Vi får 150 millioner kroner som et plaster på såret. Men vi har tilført ægteskabet 1 milliard kroner, sagde han.

Det blev af flere kaldt hold-kæft-bolsjer.

Niels Duedahl sagde, at i ethvert ægteskab må man tage og give, og han kaldte det et godt og fremtidssikret ægteskab.