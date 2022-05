- Det her, det bliver vores sted

JERSLEV:For et halvt år siden gik Emilie Nielsen og funderede over tingenes tilstand i Jerslev ... for hun manglede et sted, hvor unge på hendes alder kunne mødes uden at det skulle handle om fodbold og leg.

- Der er masser af muligheder for børn på den nye legeplads og masser af græsplaner at spille bold på, men ikke noget for alle os andre. Os, der gerne vil være sammen med de andre og bare snakke, hygge os og måske grille en pølse, siger hun.

Emilie Nielsen sad i elevrådet på Toftegårdsskolen, men her var der ikke rigtig nogen interesse for hendes tanker. Men så fandt hun Marius Hansen og Alex Jensen, som tænkte præcis hun selv gjorde.

De blev enige med Toftegårdsskolen om, at der nok kunne laves et hyggehjørne i forbindelse med skolens cykelskur ... men at den slags jo kostede penge, og dem havde skolen ikke for mange af.

Heldigvis for Emilie, Marius og Alex er der råd for den slags i Jerslev, for her har man et trekløver, som i årenes løb har skaffet utallige fondsdonationer til alskens formål i byen - nemlig Marianne Gade, Erik Krabbe og Mona Thomsen. Og de ville gerne slå et slag for de unge.

Det blev til en ansøgning om 75.500 kr. til Sparekassen Vendsyssels Fond og sandelig: Her ville man gerne støtte det sociale liv blandt Jerslev ungdom.

- Vi har en masse penge - vil I hjælpe?

Forleden mødes Emilie, Marius og Alex med et par håndfulde pensionerede mænd. De er kendt i Jerslev som "9740" og er en gruppe, der hjælper byens foreninger og institutioner med at vedligeholde og bygge nyt når behovet opstår. I mindre målestok, forstås.

Gruppen var i gang med et rejsegilde på et redskabsskur, da Emilie, Marius og Alex fik lov til at afbryde festlighederne med et kort indslag: For monstro pensionisterne havde lyst til at hjælpe med at bygge godt 50 kvm. af skolens cykelskur om til at hyggeområde. Og pengene til materialer, de var jo i hus.

- Vi har 75.500 kroner til at lave en hyggekrog for unge i Jerslev. Vil I hjælpe med at bygge den, spurgte Emilie, Marius og Alex en gruppe pensionister, som var i gang med et rejsegilde på et redskabsskur og nikkede ja til endnu en opgave. Foto: Lars Høj

- Det ville de gerne, konstaterede de unge bagefter med de helt store smil på.

Pensionisterne skal lige være færdige med skuret, før de begynder at kigge på det næste projekt. De unges håb er at det hele står færdigt til sommerferien, hvilket "9740" trækker lidt på. Men færdigt skal det nok blive.

Planen er, at godt 50 kvm. af cykelskuret skal skærmes med vægge og en skydedør, så de unge kan være i ly for vind og vejr. Og at der skal bygges lidt møbler af gamle paller og den slags som kan holde til at stå delvis ude og ikke skal passes alt for meget på.

- Og så vil vi gerne have en grill, så man kan grille en pølse, siger Emilie Nielsen.

Det hele hænger sammen

Det kommende samlingssted ligger som nævnt i forbindelse med skolen og tæt på både legeplads, boldspil og græsplæner. Men ikke for tæt.

- Så har man et sted at være, hvis man ikke vil spille bold - eller spiller bold og det begynder at regne. Og det er i tilpas afstand fra de andre ting til at vi ikke forstyrrer de små på legepladsen, siger Marius Hansen.

Nu skal "9740" lige være færdig med redskabsskuret og så begynder samarbejdet med de unge om det nye samlingssted.

Og oprydning og den slags nødvendigheder, når det hele er færdigt og tages i brug - det har de unge tænkt sig at klare selv. For det er nemlig deres sted.