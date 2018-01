Det nye ældreråd vil sætte fokus på plejehjem

BRØNDERSLEV/DRONNINGLUND: På første møde i det nye ældreråd tog rådet fat på nye og spændende opgaver, der forhåbentlig får indflydelse på kommunens ældrepolitik fremover.

- Byrådet har vedtaget den nye ældrepolitik, en politik der rummer fine tiltag i forhold til kommunens tilgang til ældre borgere udtaler formand Inger Møller Nielsen.

- Ældrerådet besluttede at tage en besøgsrunde til alle kommunens pleje- og aktivitetscentre i løbet af det næste års tid, hvilket er nødvendigt for at få et godt indblik i dagligdagen på de forskellige centre, og for at kunne være en god sparringspartner til ældre omsorgsudvalget udtaler Inger Møller Nielsen.

- Ydermere besluttede vi at arrangere et par stormøder for ældreorganisationer - centerbestyrelser og andre foreninger, hvor ældrerådets arbejde skal belyses og drøftes samtidig med vi vil sikre et aktuelt foredrag ved disse arrangementer.

Med i midtbyrådet

Ældrerådet vil også være aktiv i forhold til f. eks. den nye indretning af Banegårdspladsen i Brønderslev, hvor Kurt Kristensen fremover vil deltage i møder i midtbyrådet, der er nedsat.

- Kort sagt vi er i gang, og mange opgaver venter på at blive drøftet - vendt og drejet ikke mindst hele plejehjemstrukturen i kommunen, som står lige for døren siger formanden for ældrerådet som udover formanden består af Jonna Raasted, Annette Thomsen, Knud Jørgensen, Gerda Pedersen, Erik Nielsen, Gurli Larsen, Kurt Kristensen, Jan Lindegaard Munkholt.