Det nye Vildmosemuseum får et torv, du kan slentre igennem

Det nye Vildmosemuseum tager form. Museet har nu offentliggjort de første tegninger af Brønderslevs fremtidige museum og kulturelle mødested. Museum for Forsyning og Bæredygtighed erhvervede i begyndelsen af året en fin, gammel fabriksbygning i det centrale Brønderslev, en del af PN’s fabrikskompleks, som er en smuk, gammel fabriksbygning fra 1918.

Siden årets begyndelse har museet i samarbejde med arkitekter fra tegnestuen LABLAND architects arbejdet på at udmønte museets ambitioner i konkrete tegninger og illustrationer.

- Vi har glædet os til at vise vores ambitiøse planer for Det ny Vildmosemuseum frem. Vi har udfordret og skærpet opfattelsen af, hvordan fremtidens lokalhistoriske museum defineres – både som kulturinstitution og som arbejdsplads. Det ny Vildmosemuseum bliver med sine tværfunktionelle og dynamiske områder noget hidtil uset, siger museumsdirektør Anne Provst.

Mere end bare et museum

Museet arbejder ikke kun på at skabe en ny udstillingsbygning. Det ny Vildmosemuseum skal være et kulturelt mødested, hvor der er plads til alle. Derfor skal hele grundplanet bogstaveligt talt fungere som en udvidelse af byens rum; et nyt torv i byen, som fodgængere kan flyde uformelt igennem. Et museumstorv hvor man kan hænge ud med vennerne fra skolen, spise en frokost i museumscaféen, købe en gave i museumsshoppen eller benytte sig af mødefaciliteterne og de arbejdsfællesskabende rammer. Museumstorvet vil også rumme en mindre udstilling, der ligesom resten af grundplanet kan tilgås uden at løse billet.

- Museet stræber efter at være mere end blot et museum. At appellere til og interagere med offentligheden på nye og spændende måder. Et museum, hvortil man har lyst til at vende tilbage. Et bylivsskabende mødested for alle i Brønderslevm siger Anne Provst, museumsdirektør på Vildmosemuseet.

Vedkommende udstillinger

På det ny museums øvrige etager inviteres museumsbrugeren på en tidsrejse. Vildmosens historie udfoldes

i en inddragende og sanselig totalscenografi, hvor en kunstig højmose formidler hvordan menneske og mose har sameksisteret i årtusinder. I andre dele af udstillingen får museumsbrugeren mulighed for at gå på opdagelse i byens og oplandets historie gennem spændende fortællinger, interaktive installationer, film og lyd.

Udstillingerne skal møde museumsbrugeren i øjenhøjde og være vedkommende hvad enten man er 14 eller 80 og fra Brønderslev, Brøndby eller Berlin. Gennemgående vil formidlingen af fortiden altid have en nutidig og aktuel modpol, der sætter fortidens mennesker og deres anvendelse af naturens ressourcer i relief.

Plads til særudstillinger

Det aktuelle perspektiv udfoldes i særlig grad på museets øverste niveau, hvor en stor del af udstillingsarealet er dedikeret til skiftende særudstillinger, der sætter en historisk vinkel på samfundsdebatten, og det der optager os lige nu og her.

En vigtig ambition for museet er desuden at synliggøre og dele det miljø og den aktivitet, der omhandler administration, udvikling af udstillinger og historisk forskning med gæsterne i bygningen. Meget af museets arbejde foregår bag kulissen. Åbne kontorpladser vil tillade museets brugere at komme helt tæt på museets maskinrum og dets medarbejdere.

360 graders panorama

Øverst indskæres en panoramaetage i den eksisterende tagkonstruktion. Det bliver kulminationen på en rejse og bevægelse op gennem museet og historien. Den nye etage er bygget oven på den eksisterende bygning, og man træder her op i et rum med 360 graders panoramaudsigt over den aktuelle by og et kig ud mod den flade Vildmose. Panoramaboksen bliver på den måde både en attraktion og en forløsning på tidsrejsen op igennem museumsbygningen.

Museet er projekteret til at koste 50 millioner kroner, som der nu skal søges midler til.