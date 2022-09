Det sidste bageri i Hals lukker

Det sidste bageri i den tidligere Hals Kommune er nu fortid. Mejdahls Bageri i Østergade i Hals har valgt at lukke som en konsekvens af den galopperende inflation.

I et opslag på facebook annoncerede indehaverne, Lise og Steen Mejdahl fredag, at forretningen var lukket per dags dato.

- Med først en periode med corona og nu en krig, der medfører råvarestigninger og energiafgifter, som er helt hen i vejret, er beslutningen, at forretningen lukker, lyder det i opslaget.

Dette medførte straks et væld af sympatierklæringer.

- Kan ikke beskrive, hvor træls det er for byen, skriver Michael Skytt.

- Håber I kommer godt igennem. Jeres brød vil blive savnet, fortsætter han og suppleres af blandt andre Lene Winther Jørgensen.

- Det gør virkelig ondt at læse, at vi ikke har vores fantastiske bager i Hals længere.

Ulla Larsen-Coles sender i samme henseende tre vrede smileys afsted mod Christiansborg.

- Det er så trist. Nu må regeringen sgu komme i gang med at hjælpe fødevarebranchen. Det her går da helt galt, fastslår hun.

Lise og Steen Mejdahl har drevet bageriet i 10 år. De ønsker endnu ikke at kommentere lukningen yderligere, men runder opslaget af med at konstatere, at der altså nu ikke længere findes en håndværksbager i Hals.