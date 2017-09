Det var heldigvis bare en øvelse

DRONNINGLUND: Det var en mørk og stormfuld aften. Regnen piskede ned, og tordenen bragede, mens lynene glimtede i et væk. Et frygteligt uvejr havde ramt Dronninglund. Lynene kom tættere og tættere på, og pludselig slog et eller flere ned i byen. Dronninglund Efterskole var blevet ramt, og i løbet af sekunder bredte en voldsom brand sig. På grund af tidspunktet var de fleste elever på deres værelser, da brandalarmen lød over hele skolen for at advare eleverne. Den voldsomme ild og den kraftige røgudvikling bevirkede, at mange blev fanget på deres værelser. En katastrofe lurede.

Et frygteligt scenarie, men heldigvis var det kun en øvelse, der var iscenesat for at afprøve beredskabet, og øvelsen fandt ikke sted en regnfuld og mørk aften, men en onsdag eftermiddag i solskin.

I løbet af relativt kort tid mødte en række redningskøretøjer op, og ud sprang en flok kompetente folk, der straks gav sig i kast med at bekæmpe den lurende katastrofe.

Allerede da røgalarmen sendte sin øredøvende og lidt uhyggelige lyd ud over hele skolen, løb en stor del af eleverne ud af bygningen og samledes ved flagstangen foran skolen. Det er her, de efter brandinstruksen skal møde op, hvis ulykken sker. Her kunne man begynde at tælle eleverne og få et overblik over, hvem der havde reddet sig ud, og hvem der var savnet. Optællingen viste desværre, at det var temmelig mange, der ikke var nået ud, så situationen var alvorlig, og den udviklede sig minut for minut.

Fra en af fløjene væltede røgen ud, og man kunne høre desperate elever råbe på hjælp. Redningsfolkene arbejdede hurtigt og fandt stigerne frem, så de kunne nå frem til eleverne på anden sal. En efter en blev de unge mennesker bragt i sikkerhed. En enkelt valgte i panik at springe ud af vinduet og kom slemt til skade. Også her var der hurtig og effektiv hjælp.

Selv om det var en øvelse, virkede det hele meget realistisk, og man kunne ikke lade være med at tænke på de frygtelige billeder, vi alle har set på TV fra terrorbegivenheder rundt om i Verden. Ikke mindst fordi der rent faktisk kom røg ud fra vinduerne, og mange af eleverne var sminket, så det så ud, som om blodet flød fra nogle voldsomme sår.

Beredskabet stillede op med et stort antal redningskøretøjer og 45 mand, som fik afprøvet en hel masse ting med det ene formål at kunne gøre det bedst muligt, hvis ulykken skulle ske. Det så meget realistisk ud, men ingen led heldigvis overlast.