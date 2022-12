DR-ankermand ved valget var på visit i sin nordjyske barndomsby

Philip lavede populær strøm-app: Nu tjener han kassen og har droppet sit faste job Philip Engberg har kørt elbil i tre år og brugte i lang tid en bestemt app til at se, hvornår det var billigst at lade. Pludselig blev appen lukket. Derfor udviklede han sin egen, der nu bruges dagligt af over 740.000 danskere