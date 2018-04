DIF’s håndbold-damer rykker op i 3. division

DRONNINGLUND: Med en håndboldmæssig kæmpeindsats har Dronninglund IF Håndbolds damer sikret sig oprykning til 3. division. Der er stor begejstring både på holdet og på lederplan, og det er bestemt også berettiget, når man tænker på, at oprykningen er kronen (i det mindste den foreløbige) på en vellykket tur op gennem systemet - oven i købet allerede i næstsidste runde.

Holdet har igennem de sidste tre år været på noget af en rejse fra at være en kamp fra nedrykning til serie 3 og nu står og skal spille 3. division fra næste sæson. Sidst Dronninglund var der var i 1992, så det er selvsagt et stolt hold og klub, der glæder sig til næste sæson.

Michael Lira Abildgaard har gennem de seneste tre år stået i spidsen for pigerne og har med succes fået pigerne hertil med fantastisk arbejde sammen med holdet og klubben, men Michael har sagt tak for denne gang og skal fra næste sæson stå i spidsen for pigerne i Åbybro.

- Vi fra klubben har været utrolig glade for at have haft Michael som cheftræner og ønsker ham al mulig held og lykke i hans fremtidige udfordringer, og fra næste sæson har vi lavet aftale med Peter Stokbro Larsen til at stå i spidsen for vores 3. Divisionshold. Han kommer fra Strandby Elling og har haft håndbolden under huden så at sige hele hans liv. Peter har gennem de sidste kampe fulgt holdet som forberedelse til næste sæson, fortæller håndboldformand Torben Pedersen.

Klubben og holdet glæder sig meget til det nye samarbejde og håber, at vi sammen kan bringe holdet videre på rejsen, slutter den glade formand.