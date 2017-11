Diplomer til tre boksere

BRØNDERSLEV: Brønderslev Bokseklub deltog søndag med otte boksere i et diplomboksestævne i Lindholm Bokseklub.

Alle bokserne levede op til den gode boksning som de har leveret igennem længere tid og tre af dem boksede sig til et diplom fra Danmarks Bokse-Union, mens yderligere to var meget tæt på. De manglede kun ét point i at opnå det eftertragtede diplom, hvilket svarer til at vinde en boksekamp med dommerstemmerne 2-1.

De tre boksere som opnåede point nok til at få diplom, var Mohammad Juha, Ahmad Arrag og Theis Nielsen,

Alle tre boksere leverede en meget flot kamp, men alle bokserne kan være deres indsats bekendt, de leverede alle gode kampe, det lover godt for Vestjysk Box Cup i Holstebro i december, hvor bokseklubben regner med at deltage med otte-ni boksere, fortæller træner og formand for Brønderslev Bokseklub, Erik Thrane.