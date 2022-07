DM i hestevognskørsel: 15-årige Sasja er trods sin unge alder en erfaren kusk

HJALLERUP:Engang var det at køre med hest noget, alle kunne. Sådan er det ikke mere, men nogle har alligevel bevaret interessen for hestevognskørsel og kører så godt, at de konkurrerer i det.

På det smukke køreanlæg ved Holtegaard nær Hjallerup er Vendsyssel Køreforening i weekenden vært for Danmarksmesterskabet i hestevognskørsel, hvor 56 kuske kæmper om placeringer.

Når så mange heste, kuske og medhjælpere deltager, kræver det et stort forberedelsesarbejde.

- Det er mere end et år siden, vi begyndte at forberede det her, fortæller formanden, Anne Grethe Nørgaard.

- Vi har prøvet det her tre gange før, men der kommer hele tiden nye regler og nye tiltag, så vi skal sikre os, at alt kører, som det skal. Der er 56 tilmeldte, og det er faktisk mange, for vi er ikke en stor sportsgren. Vi afvikler i weekenden både et danmarksmesterskab og et forbundsmesterskab. Her er kravene knap så høje som ved DM, fortæller hun.

Tre discipliner

Alle kuske skal igennem tre discipliner. Det er dressur, forhindringskørsel og maraton.

- Alle deltagere har gennem konkurrencer kvalificeret sig til at være med, så det er kun de bedste, der deltager. Der er heste i alle størrelser. Som noget nyt er der også shetlandsponyer med i år, fortæller hun.

Melisa Mark Nielsen i gang med konkurrencen om at vinde DM. Her er hun på dressurbanen. Foto: Jørgen Ingvardsen

Det er et stærkt felt, der er samlet, med både tidligere verdensmestre og danmarksmestre. Der er erfarne kuske og helt nye. Til den sidste gruppe hører Melisa Mark Nielsen. Hun bor i Storvorde, men stiller op for VK, Vendsyssel Køreforening.

- Det er første gang, jeg er med til DM, og jeg var meget nervøs, sagde hun lige efter at have overstået konkurrencen i dressur.

- Jeg ved ikke helt, hvordan det gik, men dommeren fløjtede da ikke. Det gør de, hvis man ikke kan huske sit program og kører forkert. Så fløjter de, og man er ude, fortæller hun.

Erfaren kusk på 15 år

En anden lokal kusk, der trods sine kun 15 år har lidt mere erfaring, er Sasja Lambertsen. Hun vandt sidste år klassen National Children for kørere under 14 år. I år stiller hun op som junior, og blev nummer to i den første konkurrence, dressur.

- Min mor kører også, og det er gennem hende, jeg har fået min interesse, fortæller hun, mens hun studerer forhindringsbanen, hvor hendes næste konkurrence skal foregå.

- Jeg løber banen igennem nogle gange for at være helt sikker på, hvordan jeg skal køre. Det gælder om at komme igennem den så hurtigt som muligt og uden at lave fejl, fortæller Sasja, der har trænet flittigt op til stævnet med sin erfarne pony på 20 år.

Tilskuerne har fine forhold på anlægget, hvor det er muligt at overskue hele området og komme tæt på hestene. Foto: Jørgen Ingvardsen

- Han er god, og jeg håber, han holder mange år endnu. Vi passer godt sammen, og jeg nyder at træne med ham. Vi træner fem gange om ugen, for han skal også have nogle fridage, fortæller hun, der i modsætning til de fleste unge piger ikke rider, men har valgt at køre med hesten.

- Jeg rider nu også og har en anden pony derhjemme, som jeg rider på. Når jeg kører, er jeg jo bare en rytter uden ben, siger den unge kusk, mens hun forbereder sig til den næste konkurrence.

Der skal være en gnist

- Normalt er hestefolk nogle rolige og sindige folk, men det gælder ikke helt, når der skal konkurreres, fortæller Anne Grethe Nørgaard.

- Så er de tændte og meget fokuserede på konkurrencen. Så snakker man ikke til dem. Der skal være en gnist, hvis man skal klare sig godt og undgå at få for mange strafpoint. I kørsel regner vi nemlig med strafpoint. Jo færre point man får, jo bedre er man. Alle fejl straffes. Det er dem, der kører hurtigst og uden fejl, der får færrest strafpoint. Når de tre konkurrencer er gennemført, lægger man strafpointene sammen, og den med de færreste vinder DM, forklarer Anne Grethe Nørgaard, mens hun ser ud over de mange baner, hvor der konkurreres på livet løs.

- Uden at prale tør jeg godt sige, at vi har Danmarks næstbedste køreanlæg. Der er kommet et nyt anlæg på Sjælland ved Knabstrup, som er helt i top, men vores følger lige efter, lyder det fra Anne Grethe Nørgaard, formand for Vendsyssel Køreforening.