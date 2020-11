Dør sparket ind til garage i fritidshus: Hvem har set værktøjet?

GERÅ:Hvis du i den nærmeste fremtid bliver tilbudt elektrisk værktøj sådan lidt i det skjulte, vil det være en god idé at være på vagt, for måske stammer værktøjet fra et indbrud i weekenden i et fritidshus på Strandvejen i Gerå nær Asaa.

Her har der tidsrummet fra fredag kl. 16 til søndag kl. 08 været uindbudte gæster på besøg. Tyven - eller tyvene - har i første omgang forsøgt at bryde en dør op, men da det ikke lykkedes, skaffede de sig adgang til fritidshuset ved at brække et vindue op.

Tilsyneladende var der ikke noget i huset, der fristede, men det var der til gengæld i en tilhørende garage. Her er der sparket en dør op, og fra garagen er der stjålet en række elektriske værktøjer, oplyser politikommissær Peter Skovbak fra Nordjyllands Politi i Frederikshavn.