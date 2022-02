Dollarstore skal trække kunder langvejs fra

BRØNDERSLEV:- At Brønderslev bliver det første sted, hvor Dollarstore etablerer sig i Danmark, siger noget om udviklingen i vores kommune. Det går stærkt med at få nye virksomheder hertil, og området ved Jernaldervej er nu snart optaget. Det kan man kun være tilfreds med.

Det siger borgmester Mikael Klitgaard (V) til nyheden om, at den svenske kæde Dollarstore lægger ud med Brønderslev - og siden har planer om yderligere godt 50 butikker i hele landet.

Butikken bliver på 3100 kvm., hvilket i sagens natur giver en del arbejdspladser - og kan betyde, at en del kunder ikke længere vil være så tilbøjelige til at køre til Hjørring og Aalborg, når der skal handles. Det mener i hvert fald Trine Dolberg, der er formand for Brønderslev Handel.

- De store kæder, der er begyndt at etablere sig i Brønderslev, er helt sikkert godt for byen. Kunder fra selve Brønderslev behøver ikke længere køre til Hjørring eller Aalborg i så vid udstrækning. Faktisk er jeg ret sikker på, at de nye storbutikker som f.eks. Harald Nyborg og snart altså også Dollarstore vil tiltrække kunder fra andre byer - og når de så alligevel er i byen, kunne det jo være, at de også lige vil gå en tur i gågaden for at få en kop kaffe og handle i de øvrige butikker, siger hun.

Brønderslev Handel overvejer i øjeblikket at få sat en stor reklamesøjle op i området med de nye storbutikker.

- Den skal fortælle folk, hvad Brønderslevs handelsliv ellers byder på, siger hun.

Udsolgt på få timer

Det blev offentligt, at Dollarstore er på vej til Brønderslev i onsdags, hvor virksomheden Blue Capital A/S eftersøgte investorer, der ville købe andel i det nybyggeri, som Dollarstore skal leje sig ind i.

- Det er et særdeles attraktivt projekt, som jeg forventer udsolgt på få timer, sagde investerings- og kunderådgiver Jesper Rask fra Blue Capital dengang. Og han fik ret.

- Projektet er nu udsolgt - vi har fundet de 10 investorer, vi var ude efter, kunne han meddele allerede torsdag.

Og dermed er det bare at vente på at den nye butik åbner - efter planen omkring 1. oktober i år.

Navnet bliver formodentligt BIG-Dollar, idet der allerede findes en dansk hjemmeside med navnet Dollarstore.