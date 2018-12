Dom: Far voldtog datter og mishandlede søn

VENDSYSSEL: En 49-årig mand er blevet idømt tre års fængsel for voldtægt af sin dengang syv-otte årige datter, samt for flere års mishandling af sin søn, da han var mellem fem og ni år gammel.

Det oplyser anklager Peter Rask.

Voldtægten af datteren, der i dag er 18 år, fandt sted i 2008, mens volden af sønnen fandt sted i perioden mellem 2007 og 2011.

Var bange for faren

Sagen så dog først dagens lys i sommeren 2018, da datteren fortalte om voldtægten. Herefter stod sønnen også frem og fortalte om sin voldelige far, fortæller Peter Rask.

De to børn har forklaret, at de ikke har fortalt om overgrebene tidligere, fordi de var bange for faren, fortæller anklageren.

I Retten i Aalborg nægtede den 49-årige far sig dog skyldig.

Det rene opspind

Han hævdede, at hverken voldtægterne eller volden mod sønnen, aldrig havde fundet sted, og kaldte beskyldningerne mod ham for det rene opspind, fortæller Peter Rask.

I sin dom lagde retten dog vægt på børnenes forklaring, som retten fandt for troværdige.

Den 49-årige ankede dommen på stedet.